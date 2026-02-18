Las grandes estrellas a seguir en la Copa del Rey de baloncesto 2026

La Copa del Rey de baloncesto 2026 reúne en el Roig Arena de Valencia, del 19 al 22 de febrero, a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa. Un torneo, el primero del año, en el que varias de las estrellas de nuestro basket lucharán por hacerse con el título y tratar de tomar el relevo de Unicaja, campeón en Gran Canaria en la edición de 2025.

Cuatro eliminatorias de cuartos de final, dos semifinales y la gran final por el título prevista para el domingo 22 de febrero a partir de las 19h (CET) en las que los mejores jugadores intentarán dirigir a sus equipos para alzar el trofeo al cielo del Roig Arena.

En un torneo como la Copa del Rey siempre pueden ocurrir sorpresas inesperadas, pero estos son ocho de los jugadores a los que no hay que perder de vista y que perfectamente se podrían adjudicar el premio al mejor jugador del torneo (MVP).

WILL CLYBURN, BARÇA (11,9 PUNTOS Y 4,1 REBOTES EN ACB)

A la espera de conocer en qué estado físico llegará Kevin Punter a la Copa, el Barça se encomienda a un Will Clyburn que se estrena en un torneo en el que quiere reproducir esas buenas sensaciones que viene mostrando desde el pasado verano, cuando llegó al club azulgrana. Uno de los mejores aleros de la Copa, con mano desde fuera, pero con un gran uno contra uno que le permite marcar diferencias. Veterano y experimentado en partidos de máxima exigencia, Clyburn no conoce el miedo cuando el balón quema. Suele ser un jugador muy regular y pocas veces tiene un mal día, además de ser capaz de encadenar buenas rachas con su lanzamiento.

Will Clyburn, en el partido de Liga Endesa ante Baxi Manresa / Gorka Urresola

TREY LYLES, REAL MADRID (11 PUNTOS Y 4,5 REBOTES EN ACB)

Primera Copa también para el ala-pívot canadiense, cuya primera experiencia en el baloncesto europeo está siendo realmente satisfactoria. Es un '4' imparable, capaz de superar con su físico a las defensas más duras. Cuando se 'cansa' de romper a sus rivales, Lyles se traslada, con éxito, a la línea de 6,75. En Liga Endesa está promediando un 40,5% de acierto. La dupla que puede formar con Mario Hezonja al '3' supone un gran problema para la defensa rival. Además, integra un juego interior temible con Edy Tavares en la posición de pívot.

KAMERON TAYLOR, VALENCIA BASKET (10,9 PUNTOS Y 3,7 REBOTES EN ACB)

Uno de los mejores aleros de la Liga Endesa y de la Euroliga. Poco más se puede añadir a la carta de presentación del estadounidense, que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Valencia Basket se lo arrebató a Unicaja pagando 800.000 euros, pero viendo su rendimiento, ha salido barato. Un '3' total, con buen rendimiento defensivo, y con una paleta de recursos en ataque prácticamente infinita. Acaricia el 50% de acierto desde el triple (48,8%) y ya sabe lo que es levantar el título, ya que lo hizo el año pasado con el conjunto malagueño.

Kameron Taylor celebra con alegría la victoria del Valencia Basket. / ACBPhoto-Mariano Pozo

TIM LUWAWU - CABARROT, BASKONIA (19,4 PUNTOS Y 3,4 REBOTES EN ACB)

Temporada sensacional la que está haciendo el alero francés en su último año de contrato. Luwawu-Cabarrot ha encontrado su lugar en Vitoria, y en un equipo en el que Markus Howard llevaba las riendas temporadas atrás, el galo no ha tenido problemas en compartir galones y ser la pieza más fiable para Paolo Galbiatti. Un '3' con un físico importante con el que se luce en el camino hacia el aro, aunque muchas veces prefiere sumar de tres en tres gracias a su confianza desde la línea de 3 (41,5% de acierto). En Euroliga también acaricia los 19 puntos por partido, en la que, sin lugar a dudas, está siendo su mejor temporada como profesional.

Luwawu-Cabarrot ha sido elegido el MVP del mes de diciembre en la ACB / ACB

CHRIS DUARTE, UNICAJA (12,3 PUNTOS Y 2,9 ASISTENCIAS EN ACB)

El dominicano fue la gran apuesta del conjunto malagueño en un verano en el que perdieron a muchos de sus referentes las últimas temporadas. Llegó con el aval de 177 partidos en la NBA entre Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls. De menos a más, Duarte ha ido creciendo en el equipo de Ibon Navarro, y llega a la Copa promediando 16,5 puntos por encuentro en los últimos cuatro partidos de ACB. Otro '2-3' que se acerca a los dos metros (1,96) y que no tiene ningún problema en asumir la responsabilidad en los momentos importantes. Un gran talento, un enorme manejo de balón, y un liderazgo que puede ser clave para que los malagueños repitan título.

RICKY RUBIO, JOVENTUT (12,2 PUNTOS Y 5,8 ASISTENCIAS EN ACB)

El base del Masnou vuelve a sonreír y a disfrutar del baloncesto en la Penya. Rubio no se marcó expectativas para la temporada en la que regresó al basket de élite, pero lo cierto es que su rendimiento en pista está siendo una de las sorpresas más agradables de la temporada. Llega a la Copa como uno de los mejores directores de juego de la Liga Endesa, y su liderazgo dentro y fuera de la pista es uno de los principales recursos del conjunto de Dani Miret. Sus cambios de ritmo siguen siendo endiablados, y su inteligencia en cancha se mantiene intacta. 15 años después de su última Copa, Ricky aspira a levantar su cuarto título.

Ricky Rubio vuelve a disfrutar del baloncesto en Badalona / EFE

DAVID DEJULIUS, UCAM MURCIA (15,2 PUNTOS Y 3,3 ASISTENCIAS EN ACB)

La secretaría técnica del club murciano no deja de sacar petróleo verano tras verano incorporando a jugadores que pasan por debajo del radar de los grandes. Uno de ellos es David DeJulius, uno de los exteriores más eléctricos y peligrosos que va a estar presente en la Copa. Gran parte de las opciones con las que cuenta UCAM Murcia para tener una trayectoria exitosa en el torneo es contar con el acierto del séptimo máximo anotador de la Liga Endesa. Sito Alonso le ha entrado las llaves del juego exterior, y pese a superar por tres centímetros el metro ochenta, el de Detroit es uno de esos 'bajitos' capaz de causar estragos en las defensas rivales.

David DeJulius, al final del partido contra el Baskonia. / | JUAN CARLOS CAVAL

GIO SHERMADINI, LA LAGUNA TENERIFE (13,7 PUNTOS Y 5,4 REBOTES EN ACB)

Un clásico de las Copas y que en Valencia disputará su undécima edición. Con la más que posible ausencia por lesión de Marcelinho Huertas, el pívot georgiano deberá encontrar nuevos socios en el juego exterior de los tinerfeños. Por su parte, 'Gio' seguirá mostrando sus virtudes en pista que le han consolidado como uno de los mejores '5' en toda la historia de la Liga Endesa. Imparable en la pintura, un guerrero en la lucha por el rebote, y una inteligencia en pista capaz de desquiciar a los pívots rivales.

Noticias relacionadas

Cumplirá 37 años el próximo mes de abril, pero estamos a 2026, y Shermadini sigue dando mucho que hablar.