Las ocho estrellas que pueden decidir la Copa del Rey de baloncesto 2026

La Copa del Rey de baloncesto 2026 ya está aquí y el Roig Arena de València será el epicentro del baloncesto español durante cuatro días. Este jueves Valencia acoge la 90ª Copa del Rey de baloncesto con el Roig Arena como escenario principal y un Valencia Basket que ejercerá de anfitrión. Esta será la cuarta ocasión en la que Valencia será sede de la fiesta del baloncesto. Un fin de semana marcado en rojo por los aficionados a la ACB cada temporada por el gran ambiente que se respira en la ciudad anfitriona entre las ocho aficiones año tras año. Por su parte Unicaja de Málaga intentará retener el trono copero tras su victoria sobre el Real Madrid en la edición de 2025 en Gran Canaria.

Los ocho mejores equipos en la primera vuelta de la Liga regular llegan a Valencia con todas sus ilusiones puestas en levantar al cielo el título de campeón el próximo domingo. Para conseguirlo todos ellos llegan cargados con un ramillete de las mejores estrellas de la Liga Endesa. Aquí os ofrecemos un repaso de los ocho jugadores que están llamados a liderar a sus equipos en esta Copa del Rey 2026

La Copa del Rey toma València / acb Photo - Aitor Arrizabalaga

Ocho estrellas a seguir

Ricky Rubio (Joventut Badalona) - El regreso más esperado a la Copa del Rey 2026

Uno de los mejores talentos de siempre en la historia del basket nacional regresa a la Copa del Rey quince años después. Ricky Rubio llega junto al equipo de su vida a la cita en el Roig Arena con ganas de aguarle la fiesta al anfitrión. El Joventut de Badalona se medirá al Valencia Basket en el estreno de la competición con la intención de dar la sorpresa. Rubio liderará a su equipo siempre desde su capacidad ilimitada para generar juego y ya sabe lo que es ganar la Copa con el Joventut, algo que consiguió en la edición de 2008. Ahora llega a València viviendo una segunda juventud y con unos promedios dignos de su talento: 12'2 puntos, 5'8 asistencias, 3'3 rebotes, 1'6 robos y un 15'7 de valoración.

Jean Montero (Valencia Basket) - 'El Problema' quiere dejar el título en casa

'El Problema' es el líder total y absoluto de un Valencia Basket que vuela en España y en Europa. El base dominicano es un dolor de muelas para cualquier defensa ya sea por su amenaza exterior, su capacidad para superar rivales a través del bote o por sus dotes de mando. Montero, que ya se la ha liado a jugadores de la talla de Micic, aspira a coronarse en València ante su público liderando a un equipo que busca la primera alegría de la temporada en el Roig Arena. Montero, uno de los aspirantes a MVP de la temporada, suma 14'2 puntos y 3'1 asistencias con 15 de valoración en ACB.

Timothy Luwawu – Cabarrot (Baskonia) - El mejor anotador de la ACB amenaza a todos

Sin lugar a dudas es uno de los mejores anotadores de Europa y el máximo anotador de la ACB. El escolta con perfil físico y versátil, combina capacidad anotadora con defensa agresiva en líneas exteriores. Este curso está destacando por su facilidad para generar propios tiros, atacar el aro con potencia y asumir responsabilidad en momentos calientes en esta Copa del Rey 2026 de Baloncesto. Su rendimiento crece cuando encuentra continuidad desde el perímetro y si no que se lo digan a Valencia Basket este curso. Estos son sus promedios este curso: 19'4 puntos y casi un 60% en tiros para ser el máximo anotador de toda la Liga Endesa.

Myles Cale, en una acción defensiva ante el francés Luwawu-Cabarrot / BASKONIA

Edy Tavares (Real Madrid) - La torre taponadora del Madrid

La 'torre' del Real Madrid. No hace falta decir mucho sobre Tavares y el máximo taponador de Liga Endesa. El madridista domina en la pintura, siendo la referencia defensiva por excelencia. Su envergadura condiciona el juego rival, protege el aro y cambia tiros constantemente. Cuando impone su físico, el partido gira en torno a él, pero digamos, que es algo 'guadianesco'. Tavares acumula este curso: 8'5 puntos, 6'2 rebotes y 2'3 tapones (el mejor de toda la ACB).

Will Clyburn - (FC Barcelona) - Un veterano con la escopeta siempre cargada

Otro veterano que promete dar guerra en el Roig Arena. La sensible baja de Kevin Punter para la Copa del Rey dejará a Clyburn al frente del Barcelona. El alero de 2'01 ya ha liderado esta temporada a los azulgrana en varias ocasiones gracias a su experiencia y su capacidad para anotar casi desde cualquier lugar. Clyburn ya fue clave en la derrota del Valencia Basket en el Palau Blaugrana con 19 tantos. Ahora llega a esta Copa del Rey 2026 de Baloncesto con: 11'9 puntos, un 41% de acierto en T3 y un 11'8 de valoración.

Josep Puerto y Omari Moore intentan frenar a Will Clyburn. / Alejandro Garcia / EFE

Kendrick Perry (Unicaja Málaga) - El campeón quiere retener el título en el Roig Arena

Otro jugón y otro clasicazo de la Liga Endesa. El norteamericano es un auténtico microondas y cada vez que salta a pista los malagueños lo notan. Unicaja se medirá al Real Madrid en la primera ronda, reeditando así la final del año pasado. Perry siempre es un seguro de vida y gracias a su velocidad saca puntos de dónde no los hay. El '55' de Unicaja es vital para su equipo en los 22 minutos que está en pista por partido con unos promedios de: 10'4 puntos, 4'4 asistencias y 11'9 de valoración.

Devontae Cacok (UCAM Murcia) - Un estreno prometedor

El norteamericano vive su primera temporada en UCAM Murcia. Es un ala-pívot atlético y físico, que destaca por su energía constante, su capacidad reboteadora y por su juego por encima del aro. Es un jugador intenso, muy útil en transiciones y en situaciones de pick and roll como finalizador. Aporta intimidación y actividad defensiva, aunque su impacto ofensivo depende mucho del ritmo del partido. Estos son su promedios: 12' puntos y 4'8 rebotes.

Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife) - La veteranía siempre es un grado

¿Cuántas juventudes ha pasado ya el bueno de Marcelinho? El brasileño no solo continúa alargando su carrera sino que además lo hace como parte fundamental del conjunto canario y volverá a vivir una Copa del Rey 2026 de Baloncesto. El base es todo un prodigio de inteligencia táctica, que le permite seguir marcando diferencias gracias a su lectura del pick and roll y su control del tempo. Huertas juega a su ritmo, sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, y castiga cualquier desajuste defensivo con tiro exterior o asistencias milimétricas. Sus promedios: 15'4 puntos, 6'4 asistencias (líder de la ACB) y 16'7 de valoración.

Ocho nombres, ocho estilos y un único objetivo: levantar la Copa del Rey en el Roig Arena y escribir una página más en la historia del baloncesto español.