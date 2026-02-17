Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto / Liga FEB 3x3

El Vigo comprueba la calidad «olímpica»

Gracia Alonso, plata en París, fue su rival

Formación del Vigo en la cuarta jornada.

R. V.

No pudo lograr victorias el Vigo 3x3 en la cuarta jornada de la Liga FEB. Nuevamente en la Caja Mágica, la escuadra olívica cayó ante Cochinillo Segoviano (7-21) y Las Rozas (21-4). Derrotas duras pero comprensibles. Carla Fernández, ahora capitana, es la única componente habitual. La acompañaron Elena Rodríguez, Ana Rasines y Nuria Cobián.

«Ante la plaga de lesiones e imprevistos, doy las gracias a las incorporaciones. Sin ellas no sería posible nuestra participación», resalta el presidente, Guime. «No van a olvidar la experiencia, tanto por la puesta en escena como por la dureza física de nuestras rivales». Entre ellas, menciona a Gracia Alonso (Las Rozas), plata olímpica en París y vigente campeona europea.

