El Vigo comprueba la calidad «olímpica»

No pudo lograr victorias el Vigo 3x3 en la cuarta jornada de la Liga FEB. Nuevamente en la Caja Mágica, la escuadra olívica cayó ante Cochinillo Segoviano (7-21) y Las Rozas (21-4). Derrotas duras pero comprensibles. Carla Fernández, ahora capitana, es la única componente habitual. La acompañaron Elena Rodríguez, Ana Rasines y Nuria Cobián.

«Ante la plaga de lesiones e imprevistos, doy las gracias a las incorporaciones. Sin ellas no sería posible nuestra participación», resalta el presidente, Guime. «No van a olvidar la experiencia, tanto por la puesta en escena como por la dureza física de nuestras rivales». Entre ellas, menciona a Gracia Alonso (Las Rozas), plata olímpica en París y vigente campeona europea.