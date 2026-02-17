El Mecalia, con ganas de «sacarse la espinita» en Copa

El Mecalia Guardés ya conoce su camino en la Copa de la Reina. El sorteo celebrado en San Sebastián ha emparejado al equipo miñoto en cuartos de final con el Replasa Beti-Onak, que lo eliminó (26-22) en esa misma ronda en 2025. El multiusos de Illunbe acogerá el duelo el viernes 8 de mayo. Las guardesas han alcanzado la fase final tras superar al Morvedre (25-27) el 4 de febrero. El Beti-Onak tenía plaza directa como vigente subcampeón tras caer en la última final ante el Bera Bera. Aplazado el encuentro de la 19ª jornada liguera, que se disputará el 10 de marzo, la última cita entre ambos conjuntos se remonta a octubre en A Sangriña (29-21).

El sorteo ha establecido el itinerario. El ganador encontrará rival en semifinales en el vencedor del Rocasa-Granollers. Por el otro lado del cuadro, Bera Bera-Aula Valladolid y Elda-Sporting La Rioja.

Cuadro de Copa. / RFEBM

Ana Seabra, en su última campaña como entrenadora del Mecalia, admite: «El Beti nos cuesta siempre mucho por su plantilla y por su calidad. Está creciendo de verdad. Les tenemos mucho respeto y también una espinita ahí». Y ya anticipa que el partido «se definirá en detalles. La efectividad nos ha costado mucho contra ellas y en la última Copa nos costó el pase».

«Estamos haciendo una buena temporada, pero es el torneo del KO. Nadie sabe lo que puede pasar», sostiene la capitana, María Sancha, que bromea: «Estaba mirando el bombo y no quería que me tocase ninguno». La de año pasado «fue una derrota muy dura», describe y confirma, como Seabra, esas ganas de sacarse «una espinita» desde entonces ante «un equipazo, que prepara los partidos de forma increíble».

Rivales en la Minicopa

Al sorteo de la XLVII Copa de la Reina celebrado lo ha precedido el sorteo de grupos de la Minicopa, competición paralela que disputan los homólogos de categoría cadete. El Mecalia Guardés ha sido enmarcado en el Grupo A, que comparte con KH-7 BM Granollers, Oyonesa Sporting La Rioja y Rocasa Gran Canaria; mientras que el Grupo B lo conforman Atarrabia Beti-Onak, Lacturale Bera Bera, Cavidel Aula Valladolid y Elda Prestigio. Los líderes de cada grupo jugarán la final.