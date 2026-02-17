LaLiga y Movistar+ 'abren fuego' ahora contra dos populares VPN

LaLiga continúa 'disparando' contra el fútbol pirata por todos los flancos. Tras envíos de cartas a vecinos que supuestamente habrían visto partidos de forma fraudulenta por Ace Stream, bloqueos masivos de páginas webs alojados en el servidor Cloudfare y hasta un «plan de gratificación» para chivatos en los bares, el organismo presidido por Javier Tebas apunta ahora a uno de los últimos escollos: las VPN. Junto con Telefónica Audiovisual Digital (TAD) -Movistar+-, el ente ha conseguido que la Justicia obligue a NordVPN y Proton VPN, dos conocidas plataformas, a impedir el acceso desde España a duelos de primera y segunda división emitidos de modo clandestino. Las VPN permiten acceder a ciertos contenidos restringidos en el propio país mediante una conexión intermedia a otra región de cualquier parte del mundo. «No hemos sido notificados formalmente de ningún procedimiento o sentencia», se defiende la propia ProtonVPN.

Javier Tebas continúa en su terna por derribar el muro de la piratería, aunque con dudosa eficacia. Su estrategia de misivas ofreciendo un trato a cambio de hasta 450 euros a aquellas personas que supuestamente observaron fútbol pirata parece no tener recorrido. La Justicia ya refirió que su trabajo se centra en aquellos que comparten su emisión con otros, los llamados 'cardsharers'. Un auto del magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona dejó claro «a las teleoperadoras» que se les requerían «los datos personales» de aquellos que «comparten ilícitamente sus contenidos, y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota».

Los bares tampoco se libran de la redada. LaLiga inunda sus emisiones futboleras con un anuncio para captar a chivatos que comuniquen la emisión fraudulenta en locales de hostelería. Aporta incluso una serie de instrucciones para formar a potenciales inspectores callejeros a los que, lejos de estar en nómina, les ofrecen 50 euros.

Los bloqueos masivos de páginas de internet presentes en el servidor Cloudfare, que aloja tanto sitios legales como canales piratas, continúan igualmente en pie y se hacen notar esencialmente los fines de semana. De hecho, siguen afectando incluso a vecinos de Vigo que ni siquiera están presenciando partidos de manera ilegal. Una manera de sortear esto último es precisamente conectarse a una VPN, una Red Privada Virtual, que permite que el usuario se conecte a, por ejemplo, su ordenador, pero no desde España, sino desde otro país para regatear las restricciones impuestas en el propio.

Pues ahora, el Juzgado Mercantil de Córdoba nº. 1 «reconoce la responsabilidad de estos intermediarios tecnológicos en el proceso de la piratería de partidos de LaLiga», anuncia el propio organismo de Tebas en su página web. A lo que sigue: «Ambas compañías deben implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para posibilitar que las direcciones IP aportadas por las demandantes [LaLiga y Telefónica], en las que se ha constatado la emisión ilegal de contenido audiovisual protegido, resulten inaccesibles desde España. Una medida, además, con carácter dinámico y ante la que no cabe recurso».

Todo esto, supuestamente. Con la técnica de las cartas, LaLiga se apoyó en otro auto del mismo juzgado andaluz para justificar la obtención de las IP que se conectaron a la retransmisión ilícita mediante Ace Stream, pero finalmente resultó que el documento legal explicitaba que este no tenía «por objeto declarar la responsabilidad por haber cometido una infracción de ninguna persona, su objeto es simplemente habilitar un acceso a información necesaria». Sin embargo, las cartas sí instaban al pago de hasta 450 euros por haber infrinjido la ley.

La propia Proton VPN ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que afirma no «haber sido notificados formalmente de ningún procedimiento o sentencia» y de ni siquiera tener «conocimiento de ningún procedimiento que pudiera haber estado en curso antes de que salieran a la luz estos informes».

A renglón seguido, elevan el tono de la respuesta al advertir de que cualquier orden judicial emitida sin la debida notificación a las partes afectadas, negándoles así la oportunidad de ser escuchadas, sería procesalmente inválida según los principios fundamentales del debido proceso».

«Los tribunales españoles, como todos los tribunales que funcionan bajo el Estado de derecho, están sujetos a garantías procesales que garantizan que las partes tengan una oportunidad justa de presentar su caso antes de que se dicte una sentencia vinculante», abunda la firma con sede en Ginebra. NordVPN no se ha pronunciado por el momento.

Finalmente, LaLiga saca músculo en su nota tilando estas resoluciones judiciales de «inauditas en España y pioneras a nivel mundial por su carácter dinámico». «Se suman a otras similares como la dictada en Francia, donde también se reconoce la responsabilidad de las VPN en el proceso del fraude audiovisual», remata.