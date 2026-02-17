Dos oros del Teis en el Gallego

La apuesta del Club Ciclista Teis por reforzar las categorías de formación ha dado los primeros éxitos. La entidad viguesa ha incorporado a varias promesas para sus equipos cadete y júnior. Dos de esas altas han abierto el calendario 2026 colgándose el oro en el Campeonato de Galicia de BTT Resistencia celebrado en Vilagarcía. El juvenil Marco Núñez se impuso en la prueba individual y Hugo Rodríguez formó parte del dúo que dominó la carrera por relevos cadete.

El debut con sus nuevos colores de Marco Núñez, que procede del Ribadeo, tuvo lugar en el circuito diseñado en el Monte Xiabre, donde los corredores buscaron sumar el mayor número de vueltas durante 3 horas. Núñez acumuló once pasos por meta. Ningún otro juvenil alcanzó ese registro. Manuel Souto, del Xesteiras, se quedó en diez, al igual que el tercero, Lois Piñeiro, del Ribadumia.

Hugo Rodríguez. / C. C. Teis

La gran actuación del representante del C. C. Teis le permitió firmar la octava posición absoluta. Nadie dio más vueltas que Núñez, que terminó por detrás de cinco bikers élite y dos sub-23.

El otro título de la estructura viguesa lo obtuvo Hugo Rodríguez, que también se estrenaba. El corredor, que hasta esta campaña militaba en el Louriña, tuvo de compañero a Pedro Cidrás, del XSM, en la carrera cadete por parejas, disputada durante dos horas. Completaron siete vueltas, una más que sus escoltas en el podio.

El equipo élite y sub-23, que compite como High Level-Gsport, participó durante tres días en el Memorial Manuel Sanroma Valencia en Almagro. En la última etapa tres pupilos de Antonio Llopis terminaron entre los 15 primeros: Idan Saar (11º), Víctor Benareau (14º) y Xavi Mestre (15º).