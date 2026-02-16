El Villalonga gana con nueve y el Moaña le perdona la vida (2-1)

El Villalonga se impuso al Moaña en un partido de nervios y final de infarto en medio de polémica arbitral con expulsiones y penaltis como protagonistas.

En la primera parte los locales tuvieron más balón y el Moaña, buscó la contra. La ocasión más clara fue un córner de Álex Fernández, peinado por Romay en el primer palo. Tras el descanso, Óscar Martínez entró por Michael y el Villalonga ganó pausa entre líneas. Capelo abrió el marcador tras centro de Wachi y remate cruzado.

Una de las acciones del partido entre celestes y moañeses. / Noe Parga

El empate fue inmediato con una falta lejana que Marcos Torres golpeó desde unos 35 metros. El 2-1 llegó en el 79 por medio del rechace de un penalti que Guillermo paró a Capelo, pero no blocó, y el delantero marcó a placer. Después, expulsiones: roja protestada a Borja Sáez y doble amarilla a Óscar, además de la del técnico Lázaro. Con nueve y añadido, Capelo mandó un balón en el palo y el Moaña perdonó el 2-2 con un penalti de Javi Domingo al larguero.

Ficha del partido:

VILLALONGA: Rodri, Borja Sáez, Manu Bugallo, Mateo Lago, Wachi, Maykel (Martín, min. 72), Roi (Carramal, min. 64), Michael (Óscar Martínez, min. 46), Romay, Álex Fernández (Teiko, min. 64) y Capelo.

MOAÑA: Guillermo, Durán, Adri Costa (Hugo, min. 70), Chisco, Javi Domingo, Adri Alonso (Samu, min. 64), Marche (Breno, min. 88), Dapiga (Pibis, min. 88), Maurito, Marcos Torres y Fraga (Breixo, min. 70).

GOLES: 1-0, min. 57: Capelo; 1-1, min. 60: Marcos Torres; 2-1, min. 79: Capelo.