Varapalo para el Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo perdió 26-28 ante el Viveros Herol Nava, rival directo en la lucha por la permanencia, y cae a puestos de descenso directo en una jornada en la que Cuenca y Huesca –otros de los implicados en la pelea– sumaron y se alejan del peligro. Ni la notable actuación de Ivan Panjan –14 intervenciones– ni el regreso de Javi García tras su grave lesión en el hombro sirvieron a los de Quique Domínguez para solventar un duelo que encararon por delante en su recta final. Los locales ganaban 26-25 a falta de cinco minutos, pero encajaron un parcial de 0-3 que acabó decantando el choque para los visitantes.

Un penalti al palo, una falta en ataque, una descomunal parada de Patotski y un lanzamiento al larguero fue el balance en los cuatro últimos ataques del Cangas. En el momento decisivo la luz se le apagó a los de O Morrazo. Con todo, lo peor fue la lesión en la mano de Arnau Fernández, que apenas pudo disputar tres minutos.

No hubo ninguna de esas brutales desconexiones de encuentros anteriores, pero el conjunto cangués no acabó de encontrarse cómodo y de tener una cierta regularidad en su juego. Comenzó estrellándose con Patotski en sus dos primeros lanzamientos, y teniendo dificultades para frenar al visitante Carrión. Valderhaug tomaba las riendas para igualar, en un tira y afloja continuo en estos minutos (5-6, minuto 14).

Javi García, que reapareció ayer, se prepara para anotar uno de los dos goles que marcó. / Gonzalo Núñez

Quique Domínguez echó mano entonces de un ovacionado Javi García, que marcó en el primer balón que recibió, mientras atrás Panjan bajaba la persiana (8-6, minuto 17). Entonces, una exclusión de Quintas dio vida al Nava, que explotó la superioridad con tres goles seguidos de Marquinhos para dar la vuelta al marcador (8-9, minuto 20). El Cangas dio un nuevo estirón (13-11, minuto 27, con tiempo de Carlos Villagrán) y dos exclusiones seguidas de Rivero y Arón permitieron un nuevo volteo del electrónico (13-14). Valderhaug anotó sobre la bocina para establecer las tablas en el descanso.

La segunda parte arrancó con los colegiados obviando dos exclusiones clamorosas de los segovianos, mientras Pérez veía los dos minutos en una acción más que dudosa. El Nava tomaba el mando y era ahora el Frigoríficos el que hacía la goma (18-18, minuto 40). Patotski sacaba un contragolpe a D’Antino y un tiro de seis metros a Quintas y los suyos abrían hueco (18-20). El Cangas reaccionaba, pero pagaba peaje a sus numerosos cambios ataque/defensa, encajando varias acciones de saque rápido de centro.

Panjan mantiene a los suyos

Con todo, Panjan mantenía el nivel y Pérez igualaba (22-22, minuto 47). Quique recurría a algún ataque con doble pivote para dar un respiro a Arón, y Gayo, con un golazo ponía a los suyos por delante, provocando el tiempo muerto visitante (25-24, minuto 51). Valderhaug tuvo el +2, pero Patotski sacó un pie en seis metros para impedirlo y David Fernández igualaba. D’Antino marcaba el 26-25, sin saber que sería el último tanto de los locales.

El Nava igualó y los árbitros volvieron a perdonarles una exclusión a los visitantes. D’Antino estrelló entonces un penalti en el palo (los cangueses erraron tres ayer) y Herranz puso el 26-27. Panjan dio vidas extra a los suyos, que erraron tres ataques más y que acabaron aculados en un 6.0 a falta de 20 segundos en lugar de presionar en busca de un robo y del milagro.

