El Val Miñor pierde una gran ocasión en Santander

El Val Miñor perdió una gran oportunidad de abrir una brecha importante con los puestos de descenso. Los de Nigrán visitaban a un Bansander que era un rival directo. Fue un partido igualado, con los dos equipos con llegadas al área. Pero fueron los cántabros los que estuvieron más efectivos, logrando tres puntos importantes para certificar la permanencia.