Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ninis vs. sisisSindro de AngelmanEspanyol-CeltaMapa extranjerosA miña gran cidadeEstela
instagramlinkedin

Fútbol Juvenil

El Val Miñor pierde una gran ocasión en Santander

Rosa Ribas

Rosa Ribas

El Val Miñor perdió una gran oportunidad de abrir una brecha importante con los puestos de descenso. Los de Nigrán visitaban a un Bansander que era un rival directo. Fue un partido igualado, con los dos equipos con llegadas al área. Pero fueron los cántabros los que estuvieron más efectivos, logrando tres puntos importantes para certificar la permanencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents