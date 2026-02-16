Fútbol Juvenil
El Val Miñor pierde una gran ocasión en Santander
El Val Miñor perdió una gran oportunidad de abrir una brecha importante con los puestos de descenso. Los de Nigrán visitaban a un Bansander que era un rival directo. Fue un partido igualado, con los dos equipos con llegadas al área. Pero fueron los cántabros los que estuvieron más efectivos, logrando tres puntos importantes para certificar la permanencia.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático