El UD Ourense vuelve a perder dos meses después

Volvió a perder la UD Ourense dos meses de su anterior derrota. Y lo hizo por un suspiro porque cuando acariciaba al menos el empate se encontró con el gol de Juancho que daba la victoria a un Numancia que no fue mejor que los de Borja Fernández.

El equipo ouresanista desperdicia tras esta derrota la oportunidad de regresar a puestos de play-off de ascenso, pero la impresión del equipo vuelve a invitar al optimismo. Empezó el duelo torcido porque Néstor Lucas adelantó al Numancia antes del primer cuarto de hora. A partir de ahí la UD fue ganando opciones y apretando al Numancia aunque sin fortuna. Tuvo que esperar mucho, al minuto 78, para conseguir el empate que llegó por medio de Santi de Prado que culminó una gran acción de Justino. El partido parecía en sus manos, al menos para lograr el empate, pero un error defensivo dio al Numancia la ocasión de lograr el tanto de la victoria.