Fútbol / Segunda RFEF
El UD Ourense vuelve a perder dos meses después
Los de Borja Fernández cayeron en su visita al Numancia
REDACCIÓN
Volvió a perder la UD Ourense dos meses de su anterior derrota. Y lo hizo por un suspiro porque cuando acariciaba al menos el empate se encontró con el gol de Juancho que daba la victoria a un Numancia que no fue mejor que los de Borja Fernández.
El equipo ouresanista desperdicia tras esta derrota la oportunidad de regresar a puestos de play-off de ascenso, pero la impresión del equipo vuelve a invitar al optimismo. Empezó el duelo torcido porque Néstor Lucas adelantó al Numancia antes del primer cuarto de hora. A partir de ahí la UD fue ganando opciones y apretando al Numancia aunque sin fortuna. Tuvo que esperar mucho, al minuto 78, para conseguir el empate que llegó por medio de Santi de Prado que culminó una gran acción de Justino. El partido parecía en sus manos, al menos para lograr el empate, pero un error defensivo dio al Numancia la ocasión de lograr el tanto de la victoria.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático