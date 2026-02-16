Tirán y Chapela prolongan su ímpetu en Redondela

Aunque todavía con pocas pruebas en esta inicio de temporada, retrasada además por las suspensiones que la sucesión de borrascas provocó, ya se pueden apuntar dominadores en bateles. Los mismos clubes que se proclamaron campeones en la Bandera Orbe en Vilaxoán la pasada semana han repetido sus triunfos en Chapela, conquistando la XXIX Bandera Concello de Redondela. SD.Tirán-Pereira, en la femenina, y CR.Chapela-Wofco, en la masculina, siguen enseñando la proa. Dos clubes que ya empiezan a imponer su fuerza y poderío en la Liga de Bateles, zona sur, de la Federación Gallega de Remo.

En una hermosa mañana que casi parecía primaveral, un centenar de equipos masculinos y femeninos se exhibieron en la pista instalada frente al paseo Cardona en agua de Chapela disfrutando de un excelente estado del mar, en calma y sin viento.

Entre ellos, seis clubes resultaron vencedores, liderando la lista Chapela-Wofco con cuatro victorias; Tirán-Pereira, tres; Mecos de O Grove y CR.Vila de Cangas, dos cada uno, y Amegrove y Meira, una. Se disputaron las pruebas en las distintas categorías masculinas y femeninas, alevín, infantil, cadete, juvenil, sub-23, absolutos y mixtos.

Se celebraron 23 pruebas en total, y las banderas se las llevaron por puntos las atletas de la escuadra de la SD.Tirán-Pereira la bandera femenina y los atletas del CR.Chapela-Wofco, la masculina.

Además ha habido muchos otros clubes participantes en la jornada chapeleira: Mar de Bueu, Cesantes, Vilaxoán, Samertolaméu-Oversea, Virxe da Guía y Robaleira, que accedieron al podio a por sus medallas de plata y bronce, entregadas por la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, y por el presidente y directivos del club organizador y anfitrión, el C.R. Chapela-Wofco.