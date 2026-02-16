Set en blanco para el Porriño ante el Areas

El Porriño Industrial goleó ayer al Cultural Areas en un partido en el que la efectividad de los locales ante la portería contraria fue decisiva. El delantero Miguel hizo un hat-trick y el Porriño mantiene su tercera posición en la clasificación, empatado a puntos con el segundo (Pontevedra B).

En la primera mitad el conjunto visitante mostró su mejor cara, llegando con peligro a la meta defendida por Iván, pero sin acierto. Dispuso de hasta cuatro ocasiones muy claras y dos de ellas se estrellaron en el palo. Mientras, en el otro bando, la efectividad era total. El Porriño marcó tres goles en tres llegadas y se llegó al descanso con un contundente 3-0 que no reflejaba lo sucedido en el terreno de juego.

En la segunda mitad, el Porriño controló el mucho mejor el partido, ante el abatimiento del Areas por el mal resultado. Y así, Miguel continuó con su idilio con el gol, para conseguir un triplete, mientras que Jaime Calviño cerró la goleada local en los últimos minutos.

Con estos tres puntos, el Porriño se consolida en puestos de play off de ascenso con cino puntos de ventaja. El próximo fin de semana, los porriñeses visitan al colista de la competición, un buen momento para sumar tres puntos y, porque no, soñar con acercarse un poco más a un Atios que parece lanzado. Por su parte, el Areas sufrió un duro revés que no le permitió meterse en el grupo del play off, aunque lo sigue de cerca.