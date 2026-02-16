El Rayo resurge en el ‘destierro’

El Rayo Vallecano, con goles de Fran Pérez, Oscar Valentín y Nobel Mendy, se llevó el derbi del destierro disputado en Butarque frente a un irreconocible Atlético de Madrid y sumó tres puntos que además le permiten salir del descenso.

La primera ocasión clara del encuentro llegó a los nueve minutos por parte del Atlético, que pudo marcar tras una buena jugada que comenzó con un centro de Nahuel Molina que cazó en el segundo palo Nico González, cuyo remate en el aire tocó en Nobel Mendy y se estrelló en el larguero con Augusto Batalla batido.

Esos fueron los mejores minutos del conjunto rojiblanco, en el que hubo nueve cambios respecto a la goleada 4-0 al Barcelona .

El Rayo despertó mediada la primera parte y lo hizo con la imaginación que le puso por el costado derecho el internacional marroquí Ilias Akhomach, que desesperó a la zaga del Atlético, que sufrió mucho para frenarle.

Sin embargo, el primer aviso del Rayo llegó por la otra banda gracias a una recuperación de Pacha Espino que terminó con un disparo por bajo del uruguayo que despejó Jan Oblak y que sirvió para que su equipo se creyese que podía marcar, algo que hizo poco después cuando una buena jugada de Ilias y Ratiu terminó con un pase al corazón del área que recogió Fran Pérez para fusilar al portero esloveno sin oposición.

En la segunda parte, el partido decayó mucho en intensidad porque el Rayo evitó comprometerse con el balón en los pies, se mostró muy solido en defensa sin perder sus líneas de fuera de juego. El Atlético apenas inquietó la portería del Rayo hasta el minuto 62, en que Nico González, con una buena jugada individual aunque algo escorada a la izquierda, obligó a estirarse a Batalla.

El Rayo, sin prisa, esperó su oportunidad y ésta llegó a los 75 minutos tras un córner que Álvaro García aprovechó para poner un balón medido al segundo palo para que el senegalés Nobel Mendy, de cabeza sin oposición, marcase el tercero.