Ramazani y Sadiq hunden al Levante

El Valencia se impuso en el derbi ante el Levante disputado en el Ciutat de València gracias a un golazo de Largie Ramazani en el minuto 64 y al gol de Umar Sadiq, que superó en el uno contra uno a Mathew Ryan, en una victoria que le impulsa al decimocuarto lugar de la Liga y que mantiene a los granotas penúltimos con 18 puntos.

El Levante fue quien dispuso de la mejor ocasión de la primera parte. El equipo granota aprovechó el balón parado para poner en aprietos a Stole Dimitrievski. El capitán Pablo Martínez lanzó una falta lateral que remató de cabeza Iván Romero, pero el portero valencianista reaccionó a tiempo y despejó un balón que tampoco pudo cazar Matías Moreno en la segunda acción.

La ocasión del Levante fue la única acción de peligro de los primeros cuarenta y cinco minutos. Tras el descanso dispuso de otras dos: un cabezazo de Adrián de la Fuente y un disparo de Kareem Tunde acercaron a los locales al gol, pero ambos remates salieron desviados de la portería de Dimitrievski.

Carlos Corberá realizó tres cambios. Entraron Javi Guerra, Guido Rodríguez y Umar Sadiq. Javi Guerra recuperó el balón en a frontal de su propio área y lanzó una contra para conectar con Sadiq. El delantero cedió de tacón a un Luis Rioja que encontró a Ramazani, que acabaría soltando una volea fortísima ante la que nada pudo hacer Ryan. El gol de la sentencia lo hizo el propio Sadiq tras ganar un balón en largo y plantarse mano a mano ante Ryan.