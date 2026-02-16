Ana Seabra: "Quiero disfrutar hasta el final"

Cambio de guardia y casi de era en los dos principales banquillos del balonmano femenino gallego. Hace una semana Isma Martínez anunciaba que abandonará el Conservas Orbe Zendal al final de la temporada. Ahora el Mecalia Atlético Guardés y Ana Seabra hacen oficial un anuncio que la entrenadora ya había anticipado hace unos días en sus redes sociales. Seabra tampoco continuará al frente del cuerpo técnico el próximo curso. El club aclara que las dificultades económicas son el único motivo detrás de esta decisión y anuncia una gran reestructuración en este sentido para la temporada 2026/2027.

Ana Seabra se incorporó al equipo miñoto por primera vez en 2022, pasando a formar parte de un cuerpo técnico que en aquel momento lideraba Abel González. Su aportación se notó con creces durante dos años, final europea a su cargo de por medio, y por ello pasó a encabezar el proyecto definitivamente en mayo de 2024, tras la destitución de Cristina Cabeza antes del final de aquella temporada. La pasada temporada 2024/2025, su primera íntegra como entrenadora principal de la plantilla, culminó con resultados nuevamente históricos para el equipo, como el título de liga regular que le valió el regreso a la competición europea.

En el curso actual, el Guardés continúa por el mismo camino prometedor, tras las ilusionantes clasificaciones a cuartos de final en la EHF European Cup y a la fase final de la Copa de la Reina, al tiempo que se mantiene con carácter en la intensa lucha por lo alto de la tabla liguera. El club ha querido aclarar que las dificultades económicas que viene atravesando últimamente son el único motivo detrás de un desacuerdo sobre la renovación, agravadas por su presencia en Europa y por la falta de patrocinadores tanto institucionales como privados.

Reducción de la plantilla

El origen humilde del equipo de A Sangriña, explican desde su dirección, complica su acceso a importantes ayudas institucionales. Y aunque cuenta con aportaciones privadas que le permiten subsistir, no son suficientes para mantenerlo al nivel deseado sin desembocar en déficits graves. La directiva planea muchos cambios de cara a la siguiente temporada, siendo uno de los más visibles esta rescisión en el cuerpo técnico y una reducción de su plantilla que anunciará próximamente.

A la salida de Seabra, además, se suma la de Willian Ferrari, hasta ahora segundo entrenador y especialista en estadística del primer equipo. En las semanas venideras se conocerán más detalles sobre el futuro del cuerpo técnico del equipo miñoto, como la identidad del relevo de la preparadora deportiva y otros cambios en la composición de su plantilla.

Ana Seabra. / RICARDO GROBAS

Seabra, que aparece en las quinielas como posible sustituta de Isma Martínez en Porriño, ha valorado su salida al final de esta temporada, indicando que también va contra sus propios deseos. “La vida en el deporte es así, ya sea como atletas o como entrenadores. He disfrutado mucho aquí y quiero seguir disfrutando hasta el final de todo lo que nos queda por venir, con la ilusión de dar más alegrías al equipo".

“No estaba en condiciones de quedarme con la propuesta que me habían hecho”, añade Seabra, confirmando la situación de apuro económico del club. Sin embargo, no busca una despedida amarga. "Desearé siempre lo mejor para todos porque siempre me sentí en casa aquí y por todo el cariño que siempre han tenido conmigo”. La entrenadora ha concluido afirmando: "Siempre voy a sentir A Guarda como mi casa, por todo lo que pasé aquí y por todas las personas maravillosas que conocí. A Guarda está y estará siempre en mi vida, porque hay recuerdos y personas que son eternos”.