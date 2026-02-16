La escalera interminable

La infartante Subida ao Castro dio el banderazo de salida al calendario de carreras populares de Vigo, el circuito Run Run Vigo que ocupará buena parte de los domingos del año. La lluvia no se convirtió en un obstáculo tan grande como se imaginaba y los 450 participantes cumplieron con ese desafío tan especial y tan vigués. Dos décadas ya de escalada a lo más alto, un reto de 643 escalones y 152 metros de desnivel que se salvan en un recorrido de apenas tres kilómetros.

La guardesa y legendaria Julia Vaquero (Veteranos de Samil) se hizo con la victoria en la carrera femenina tras coronar los 3.000 metros de subida con un tiempo de 14:26 para demostrar que su cuerda nunca se termina. A los 55 años sigue siendo un ejemplo. Ana Ledo, una sub16 del Delikia, fue segunda con un tiempo de 14:56 y Antía Pazos (Triatlón Mar de Vigo) completó el podio con un tiempo de 15:04.

En la categoría masculina, David González (Atletismo Porriño) ha sido el primero en llegar a la cima con un tiempo de 11:20 por delante de Emilio Tizón (Delikia) que hizo 11:39 y Pablo Pérez (11:52).