El Bembrive cede el empate ante el empuje del Marín

5. Ence Marín (1+4): Yuria Suto; Carolina Agulla, Thais Oliveira, Paola Leao, Ceci Puga -cinco inicial-, Anna Shulha, Bibiana Paleo y Pili Viñas. 5. Bembrive FS (3+2): Patri Arruti; María González, Antía Boullosa, Jessi Motato “Café” (1), Clau Martínez (3) -cinco inicial-, Jessi Lores, Lucía Casal “Luca”, Sabela Tenreiro, María Vidal, Laura Centeno y Lucía Osorio. Árbitros: Daniel Dacal (Delegación de Vigo) y Álvaro Sobral (Delegación de Pontevedra). Amarilla a la local Bibiana. Expulsada María González, capitana viguesa, por doble amarilla (min. 24). Goles: 0-1 (min. 9), “Café”. 0-2 (min. 11), Clau. 1-2 (min. 16), Ceci. 1-3 (min. 17), Clau. 2-3 (min. 24), Ceci. 3-3 (min. 30), Bibiana. 3-4 (min. 31), Clau. 3-5 (min. 33), Bibiana, en propia puerta. 4-5 (min. 39), “Luca”, en propia puerta. 5-5 (min. 39), Ceci. Incidencias: Polideportivo de A Raña. Decimonovena jornada, cuarta de la segunda vuelta en el grupo 1 de Segunda División. Buena entrada, con numerosos aficionados del Bembrive FS. En el minuto 30 se retiró, lesionado en el brazo derecho en una caída, la brasileña Thais Oliveira.

Un partido colosal, sin pausa, con ambos equipos volcados en pos del gol, acabó en tablas para mantener al Bembrive, al menos mientras las marinenses no juegan su partido aplazado, en la cuarta posición de la tabla clasificatoria.

El equipo vigués, que al descanso devolvía con idéntico marcador el 1-3 de la primera vuelta, tuvo el choque en sus manos en la segunda mitad (3-5), pero la presión de las jugadoras que dirige Raúl Jiménez fue brutal. Tanto que Patri Arruti recibió tres goles de su estrella, Ceci Puga -porque el 4-5 no fue en propia meta de “Luca” como recoge el acta sino un segundo remate con todo de la “11” pontevedresa-... pero le atajó o despejó hasta nueve enormes disparos de zurda. La portera verde acabó con un bagaje espectacular: 19 paradas o despejes, todas a disparos peligrosos en juego o de falta directa. Un valladar.

Público en A Raña. / Rafa Vázquez

Y con Arruti extraordinaria, las de Gael Madarnas fueron muy eficaces. Porque apenas tuvieron ocho disparos en la primera mitad, pero tres acabaron dentro de la portería local. El quinteto vigués corrió, defendió y se ganó el premio de adelantarse en la estrategia: saque de esquina de María González que tocó Clau al segundo palo para que allí, sin marca, “Café” fusilase. Al poco, un pase largo de Arruti se encontró con la indecisión de la portera japonesa Suto y de Agulla, que dejaron el balón muerto a pies de Clau para que ésta colocase el 0-2. El Ence Marín estaba KO.

Pero la presión azul ante Clau, que retuvo en exceso el cuero, provocó el robo cerca del área y el 1-2. Ceci respondía a Clau en un duelo fantástico de cañoneras. En la siguiente acción, tras recuperación de Jessi Lores, Clau tuvo el tercero, pero disparó fuera. ¿Estaba fuera del partido? En absoluto. Recuperó su error con un trallazo lejano para el 1-3.

Un toma y daca

En la segunda mitad, el Ence Marín multiplicó por dos sus ocasiones, liderado por Ceci mientras el Bembrive buscaba el contragolpe. Pero Ceci, apareciendo por el medio, firmaba el 2-3. Con Patri siendo un auténtico muro, la portera se fue en pos de un balón suelto que podía suponer un contragolpe, soltó un derechazo… y casi marca. El partido era un toma y daca y, tras asistencia de Ceci, error en la anticipación de “Café” y salida precipitada de Patri, Bibiana empataba (3-3).

Una acción del encuentro. / Rafa Vázquez

Al Marín le duró poco la alegría porque Clau, en carrera por la izquierda, se inventaba un punterazo inalcanzable al segundo palo (3-4) y Bibiana, en un contraataque vigués, metía el despeje en su portería para el 3-5. Antes, Clau, en escapada, tuvo otro. La morracense lo rozó, y desde el suelo golpeó con rabia la pista porque el rival parecía tocado.

Sin embargo, hubo partido hasta el final. Con portera jugadora (Leao), el Ence acogotó al Bembrive. El palo (disparo de la internacional ucraniana Anna Shulha) evitó el cuarto. Arruti seguía atajándolo todo a Ceci, a Pili Viñas (jugadora del Lóstrego vigués en fútbol), a Agulla y a Leao. Hasta que Ceci, en segundo remate, hizo el 4-5 para marcarse un soberbio zurdazo en el empate final, a solo 47 segundos para la conclusión. El Marín había atrincherado mucho al Bembrive, demasiado, y acabó salvando un punto.

Como en la ida, donde el marcador acabó en 3-3, tablas tras una fantástica batalla. El quinteto vigués sigue cuarto con 42 puntos, a cinco del tercero, el CD Segosala. El Ence es quinto con 40, pero con un partido menos.