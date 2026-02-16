El Choco se complica la vida

El Choco tenía una importante oportunidad para coger aire en la tabla con la visita a Santa Mariña del colista, el Umia. Pero no la aprovechó, suma su tercera jornada sin ganar y el segundo empate seguido ante su afición y ve cada más cerca los puestos de descenso.

Y pudo ser peor porque los visitantes se adelantaron nada más empezar en un contragolpe culminado por Guillán y pudieron aumentar su renta en la primera parte.

En la segunda mitad, Dani logró el empate al aprovechar un rechace tras un centro y Garci, en un balón largo firmaba el 2-1.

Pero el Choco no cerró el partido y en otro contragolpe Abal logró el tanto del empate final.