El Choco se complica la vida
El Umia, colista, consigue llevarse un punto de Santa Mariña
Redondela
El Choco tenía una importante oportunidad para coger aire en la tabla con la visita a Santa Mariña del colista, el Umia. Pero no la aprovechó, suma su tercera jornada sin ganar y el segundo empate seguido ante su afición y ve cada más cerca los puestos de descenso.
Y pudo ser peor porque los visitantes se adelantaron nada más empezar en un contragolpe culminado por Guillán y pudieron aumentar su renta en la primera parte.
En la segunda mitad, Dani logró el empate al aprovechar un rechace tras un centro y Garci, en un balón largo firmaba el 2-1.
Pero el Choco no cerró el partido y en otro contragolpe Abal logró el tanto del empate final.
