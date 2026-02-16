Fútbol / Tercera RFEF
El Céltiga amaga pero no golpea ante el líder (2-1)
Los de A Illa respondieron al primer tanto del Compostela y tuvieron opción para el 1-2
El Céltiga dio la cara en San Lázaro, pero cayó ante el líder Compostela. El plan de Luis Carro funcionó de inicio: tres centrales, carrileros atentos y bloque bajo para bajar el ritmo. El equipo de Secho no encontró juego interior y solo amenazó en transiciones, con Arnosi secando a Maceira.
Los isleños, con poca llegada, rozaron el gol en un centro raso de Nico que cruzó el área sin rematador. Todo cambió al volver de vestuarios: Armental abrió el marcador con un derechazo a la escuadra. Lejos de venirse abajo, el Céltiga apretó y empató de penalti, transformado por Adri Rodríguez, su undécimo gol. Con el 1-1 tuvo el 1-2 en la cabeza de Óscar, pero no conectó el remate con la red.
Los cambios locales subieron el ritmo y ya en los diez últimos minutos, Unai Peón rompió por la izquierda y sirvió el centro que Parapar cabeceó a la red. El propio Parapar rozó el tercero y el líder confirmó su plaza. El Céltiga ya no encontró el golpe final y ahora piensa en el aplazado ante el Estradense.
Ficha del partido:
COMPOSTELA: Álex Cobo, Jorge Valín, Uzal, Pablo Crespo, Damián (Aarón Martínez, min. 35), Unai Peón (David Rosón, min. 84), Samu (Goris, min. 71), Parapar, Guisande, Adrián Armental (Cañi, min. 71), Jorge Maceira (Carlos López, min. 71).
CÉLTIGA: Antón, Nico, Pedro Delgado (Carlos, min. 69), Arnosi, Rubi Casás, Álex Rodríguez (Dani Prada, min. 57), Julio Rey (Marcos Blanco, min. 77) Óscar, Giráldez, Anxo (Santi, min. 57), Adri Rodríguez (Sobrido, min. 77).
GOLES: 1-0, min. 46: Adrián Armental; 1-1, min. 50: Adri Rodríguez, de penalti; 1-2, min. 81: Parapar.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático