El Celta resiste en el alambre

58 MELILLA: Davydova (8), Cáceres (4), Senosiain (6), Blanch (2), Monteiro (9) -cinco inicial- Torrubia (0), García (7), Torreblanca (9), Sánchez (7) y_Margarita (6). 60 CELTA FEMXA ZORKA: Cabrera (4), Boquete (5), Bermejo (13), Salinas (2), Kelliher (13) -cinco inicial- Vizmanos (3), Bennema (8), Rodríguez (6) y Gea (9). PARCIALES: 16-18, 8-15, 19-14 y 15-13.

El Celta Femxa Zorka se convirtió ayer en el equipo de competiciones FEB que más victorias consecutivas acumula en una temporada. Con la de ayer, las viguesas suman dieciocho seguidas, en veinte partidos disputados.

Pero el partido de ayer en Melilla no fue nada fácil, tal y como estaba previsto. Por segundo día consecutivo tocaba madrugón, y es que si el sábado el avión salía a las 6.30 horas, ayer lo hacía a las 7.40. Llegaron a Melilla a las 0.30 de la mañana y se trasladaron al hotel para descansar.

Todo lo vivido le pasó factura en los primeros minutos de juego. El equipo estaba desorientado sobre la pista, y las melillenses aprovecharon la circunstancia para hacer un 8-0 de salida.

Cristina Cantero, entrenadora del equipo vigués, no dudó ni un instante y solicitó su primer tiempo muerto con tan solo tres minutos disputados, y es que la cosa no pintaba bien. Fue un minuto bien aprovechado, ya que consiguió que el equipo se centrara y comenzara a defender. De esta manera, en los tres siguientes minutos hicieron un parcial de 0-9, con lo que le fueron la vuelta al partido, llevaron la confianza y la tranquilidad al juego, y comenzaron un partido nuevo.

A partir de ese momento las alternativas en el marcador fueron la tónica del cuarto, sin que ninguno de los dos equipos consiguiera distanciarse en el marcador.

En el segundo cuarto, los errores en los lanzamientos a canasta fueron constantes, y las diferencias en el marcador se movían en una márgenes pequeños. El Celta Femxa Zorka daba pasos de gigante en defensa, llegando su mejor momento en los minutos finales del cuarto.

Las recuperaciones eran constantes, consiguiendo salir con velocidad a la contra para llegar al tiempo de descanso con nueve puntos de ventaja.

Las celestes salieron mejor tras el paso por los vestuarios. El equipo seguía trabajando bien en defensa, y a tres minutos para concluir el tercer cuarto tenían el partido encarrilado con trece puntos de ventaja.

Pero llegó la temible pájara de casi todos los partidos, y en los tres minutos finales encajaron un parcial de 12-3 que le permitió a las jugadoras de la Ciudad Autónoma meterse de nuevo en el partido al llegar al último cuarto con cuatro puntos de desventaja, 43-47.

La igualdad volvió en los minutos finales. El partido entró en su último minuto de juego con empate en el marcador, 58-48. Era un momento en el que el equipo que controlara los nervios habría dado un paso decisivo. Este fue el Celta Femxa Zorka, que a once segundo del final forzó una pérdida. La recuperación le permitió anotar a Deva Bermejo a dos segundos para el final del encuentro.