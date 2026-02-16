El Betis se aproxima a la Champions
Vence al Mallorca en Son Moix con goles de Abde y Bakambú
EFE
Palma de Mallorca
El Betis se coloca a cuatro puntos de las posiciones de Champions después conquistar Son Moix con goles de Abde y Bakambu ante un Mallorca que soñó con una remontada final gracias a una genialidad de Muriqi.
Después de una acción en la que Llorente se jugó la roja, Fornals dirigió una transición en la que Antony probó a Leo Román desde el costado derecho y su rechace le cayó a Ez Abde, que armó un disparo seco que se coló en la portería bermellona.
El Betis siguió esperando a los fallos de su rival y volvió a encontrar el premio por medio de Bakambú tras una jugada de Antony. El Mallorca reaccionó con una genialidad de Muriqi que redujo distancias al cabecear un centro de Darder, que no le alcanzó para la remontada.
