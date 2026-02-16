El Athletic remonta a un Oviedo sin remedio
Jaureguizar y Sancet, de penalti, firmaron los goles de los vizcaínos
efe
Oviedo
El Athletic remontó el tanto del Oviedo en el primer tiempo y gracias a los goles de Jauregizar y ancet, de penalti, se llevó una victoria que les acerca a los puestos europeos y aleja aún más a los azules de la salvación.
El Oviedo se adelantó a la media hora con un balón largo de Escandell y prosiguió con Reina y Viñas peinando el esférico, Ilyas Chaira recibió al espacio y definió por alto ante Unai Simón .
El empate llegó en el minuto 58. Mal pase de Bailly en salida de balón, Sibo falló después y Jauregizar superó la presión de Colombatto para con la diestra marcar un golazo desde la frontal del área. El 1-2 del Athletic llegó de penalti por mano en el área de Carmo. Sancet convirtió la pena máxima desde los 11 metros.
