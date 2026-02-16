Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ninis vs. sisisSindro de AngelmanEspanyol-CeltaMapa extranjerosA miña gran cidadeEstela
instagramlinkedin

Fútbol / Primera RFEF

El Arenteiro cae en un duelo clave

Los de Jorge Cuesta pierden con el Talavera tras un mal partido

Un momento del partido jugado ayer. | CFTALAVERA

Un momento del partido jugado ayer. | CFTALAVERA

redacción

Vigo

El panorama se le complica al Arenteiro que ayer encajó contra el Talavera una dura derrota por las consecuencias que tiene para la clasificación. Ante un rival directo como el Talavera, los de Jorge Cuesta se vieron inferiores todo el partido y ahora se ven en la decimo octava posición ya a cuatro puntos del Ourense CF que marca ahora la salvación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents