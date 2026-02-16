Fútbol / Primera RFEF
El Arenteiro cae en un duelo clave
Los de Jorge Cuesta pierden con el Talavera tras un mal partido
redacción
Vigo
El panorama se le complica al Arenteiro que ayer encajó contra el Talavera una dura derrota por las consecuencias que tiene para la clasificación. Ante un rival directo como el Talavera, los de Jorge Cuesta se vieron inferiores todo el partido y ahora se ven en la decimo octava posición ya a cuatro puntos del Ourense CF que marca ahora la salvación.
