El Arenteiro cae en un duelo clave

El panorama se le complica al Arenteiro que ayer encajó contra el Talavera una dura derrota por las consecuencias que tiene para la clasificación. Ante un rival directo como el Talavera, los de Jorge Cuesta se vieron inferiores todo el partido y ahora se ven en la decimo octava posición ya a cuatro puntos del Ourense CF que marca ahora la salvación.