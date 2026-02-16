El Alertanavia coge aire ante un Tyde que se complica

El Tyde cayó derrotado ayer frente al Alertanavia, en un partido que era decisivo para escapar de la zona de descenso. Y es que ambos equipos llegaban a este choque empatados a puntos en esos puestos de la zona baja y ello se vio reflejado en el campo en cuanto a poco fútbol y escasez de ideas.

Así, en la primera parte apenas hubo llegadas al área. En el minuto 24 el Tyde pudo adelantarse en un lanzamiento de falta de Sergio Aballe que se estrelló en el larguero y aquí se acabó el bagaje ofensivo local. Tampoco hubo mucho por parte de los visitantes, que eso sí, aprovecharon dos errores defensivos locales para marcar en el tramo final de la primera mitad. El goleador fue David y por partida doble, poniendo el partido muy cuesta arriba para el equipo locatario.

En la segunda parte, no llegó la esperada reacción del Tyde. Sin ideas, ni fútbol, ni transiciones, el equipo local optó por balones al área, que eran resueltos sin mucha dificultad por un Alertanavia que ya no asomó por el área local y se limitó a defender con orden tres puntos importantísimos que le permitieron dar un gran salto en la clasificación.

Con estos tres puntos, los vigueses cogen aire y cogen dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Las diferencias entre los equipos son muy pocas, por lo que todo lo que sea sumar es importante.

Paso atrás para el Tyde, que se queda a dos puntos de la salvación, con mucho equipos peleando por ello.