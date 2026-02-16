Alejandro Alonso lidera el Gallego en Vigo

Alejandro Alonso (Monte Real Club de Yates de Baiona), el vigente campeón gallego de Optimist, se mantiene líder en la defensa de su título en aguas de la Ría de Vigo, tras una segunda jornada maratoniana. Porque el Comité de Regatas pudo completar cuatro mangas, recuperando así una de las pruebas no celebradas el sábado.

Con diez-doce nudos y viento del suroeste, la flota afrontó una jornada fría y no exenta de lluvia, pero de enorme nivel competitivo. Alonso, que había ganado la prueba sabatina, empezó fuerte: las dos primeras regatas del día eran para él. Fue noveno en la tercera manga dominical, cuarta de la serie, pero al entrar el descarte y ganar también la última prueba del día, el regatista Sub-16 se fue a tierra más líder, con 4 puntos netos y una serie fantástica (1-1-1-[9]-1).

Tras él, cambios en el podio. Dos regatistas que el sábado recibieron una descalificación por salida prematura con Bandera Negra (BFD) se colaron en la segunda y tercera plazas con su actuación este domingo. Pablo Gago (RCN Coruña) y Gabriela González-Solla (RCN Sanxenxo), Sub-16 ambos, persiguen al primer clasificado. Aquel fue muy contante con una serie 3-3-6-2 y 14 puntos netos. Ésta, también (5-2-3-7, 17 puntos). Obviamente, están muy lejos de Alonso, pero queda la tercera y última fecha para saber si hay más pinchazos en una flota de 67 unidades para la clasificación principal (Optimist Amarillo).

La flota del Náutico vigués, organizador de este Campeonato de Galicia, que además es Trofeo Aceites Abril, ha situado a dos regatistas en el Top Ten. José Luis Ríos, Sub-16, ha bajado a la sexta plaza (3-10-7-[20]-5, 25 puntos netos) y Yago Cordero es octavo (7-8-8-[16]-8, 31 puntos).

Entre los Optimist Azul, el Sub-13 Carlos Traveso (RCN Vigo) va primero con 22 puntos después de tres mangas (14-5-3), con Olivia Gea (RCN Rodeira) y Pablo Alonso (Monte Real) a un punto.

Noticias relacionadas

Este lunes, tercera y última jornada, con llamada a las 11:00 horas y entrega de premios en los salones del Real Club Náutico de Vigo ya por la tarde.