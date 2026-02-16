Alejandro Alonso y Lara Durán, campeones gallegos de Optimist

Alejandro Alonso (Monte Real Club de Yates de Baiona) en categoría masculina y Lara Durán (RCN Sanxenxo) en la femenina se han proclamado este lunes campeones gallegos de Optimist en aguas de la ría viguesa, después de tres jornadas de competición y nueve regatas organizadas por el Real Club Náutico de Vigo. Alonso reedita el título tras otro campeonato autonómico conquistado un año atrás en A Coruña, en el que se impuso en seis regatas. Durán releva en el palmarés a Alma Chamorro, del Marítimo de Canido. Ambos ganaron el absoluto, además del Sub-16. En categoría Sub-13 (navegan con los Sub-16 en flota única), doblete para el equipo de regatas del Real Club Náutico de Sanxenxo, con Nicolás Agra (categoría masculina) y Aroa Pérez (femenina) campeones.

La tercera y última jornada del Campeonato de Galicia, Trofeo Aceites Abril, permitió de nuevo que el Comité de Regatas completase cuatro pruebas, al igual que el domingo, para cumplir así de forma íntegra la previsión final de nueve mangas en la suma de los tres días. Y Alejandro Alonso, que llegaba líder destacado, arrasó: cuatro pruebas, cuatro victorias para un total de ocho mangas ganadas sobre nueve posibles. Acabó con 8 puntos netos al descartar su peor resultado, el noveno puesto de la última regata dominical.

Alejandro Alonso. / FDV

Acompañaron a Alonso en el podio masculino dos regatistas del Náutico coruñés, Pablo Gago y Federico Pardo, con 24 y 51 puntos netos. La trayectoria de Alonso es espectacular: antes del doblete absoluto ya había sido campeón en Sub-13, con el Náutico vigués, en el autonómico de Vigo 2024. En el podio Sub-16 femenino, con Durán estuvieron Emma Pérez-Roig (RCN Coruña) y Gabriela González-Solla (RCN Sanxenxo). Emma fue campeona Sub-13 tanto en A Coruña 2025 como en Vigo 2024.

Los regatistas del Náutico de Vigo se quedaron fuera del podio absoluto, aunque Yago Cordero lo rozó (quinto en la general) y José Luis Ríos cerró el Top Ten de una flota de 67 unidades en el agua.

Lara Durán. / RCNV

Con una participación superior a la de la edición anterior tanto en el grupo Amarillo como en el Azul, la organización viguesa superó al mal tiempo para cerrar tres días de vela ligera pura.

En el Grupo Plata (la flota Optimist Azul), victoria para Carlos Traveso (RCN Vigo). En escuelas, también triunfo del club anfitrión con Ramón Manuel Carballal.