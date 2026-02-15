Suma y sigue para el Atios

El Atios afrontaba este sábado un partido complicado y exigente ya que visitaba a un Lemos que quería consolidarse en los puestos de play off de ascenso.

Fue un partido en donde los dos equipos quisieron hacerse con el control del centro del campo. La presión sobre el rival les permitía recuperar el balón con relativa facilidad, pero el esférico no les duraba mucho tiempo en los pies ya que lo perdían con facilidad.

De esta manera, los minutos pasaban sin que se crearan demasiadas ocasiones de gol, por lo que el partido no resultaba vistoso para los aficionados.

Tras el paso por los vestuarios, los dos equipos trataron de estirarse un poco buscando la portería rival. Los dos equipos dispusieron de más ocasiones, pero sin encontrar la efectividad necesaria para que se moviera el marcador.

Noticias relacionadas

Al final, el empate final reflejó lo que sucedió sobre el terreno de juego. El Atios sigue firme en la primera posición del grupo, con una importante ventaja sobre el segundo clasificado. Los de Monforte siguen en puestos de play off, aunque todo puede cambiar en la jornada de hoy según los resultados que se registren.