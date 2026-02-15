Pinchazo del Coruxo en O Vao

0 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque (Cidre, minuto 61), Borja, Juan Rodríguez, Naveira (Hugo Rodri, minuto 61); Guille Pinin, Carlos Alonso (Santos, minuto 82), Nacho Fariña (Hugo Losada, minuto 74); Mateo, Añón (Pelayo, minuto 74) y Sola. 2 VALLADOLID PROMESAS: De Pablo; Alin (Parente, minuto 77), Aranda, Galde, Cebri; Jesús, Rulo (Ivorra, minuto 71), Riki (Bensaad, minuto 77); Sergi (Murcia, minuto 86), Carvajal y Obosso (Mario, minuto 86). GOLES: 0-1, minuto 57: Carvajal. 0-2, minuto 73: Obosso.

El Valladolid Promesas asaltó ayer el campo de O Vao con una victoria que le permite salir del puesto de play off y tomar un poco de aire en su lucha por evitar el descenso. Los vigueses, por su parte, se mantienen dentro del grupo de equipos que al final de temporada lucharán por una de las plazas de ascenso.

No es fácil explicar lo que sucedió ayer tarde en el campo de O Vao. Fueron dos partes completamente diferentes. En los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, el ritmo de los dos equipos fue lento. Los pucelanos no quisieron arriesgar, y trataron de aguantar el centro del campo. Juntaron líneas y no dejaban huecos por los que los jugadores vigueses pudieran llegar al área defendida por De Pablo que, al final del encuentro fue el jugador más destacado del cuadro vallisoletano.

Los jugadores del Coruxo tenían la posesión del balón, pero les costaba demasiado llegar a las inmediaciones del área. Un guion en donde los vigueses tampoco pasaban problemas en defensa, por lo que los de Javi Pereira tenían que madurar el encuentro para que llegara ese gol que rompiera con la igualdad inicial. Pero a pesar de mover y mover el balón, el equipo no conseguía romper la férrea defensa pucelana. De hecho, el primer disparo entre los tres palos llegó a la media hora de juego, tras un disparo con intención de David Añón, pero que detiene De Pablo.

No era una primera parte brillante, ya que los dos equipos tomaron muchas precauciones. El dominio del Coruxo no se transformaba en ocasiones de gol, y el Promesas se encontraba cómodo con el trabajo que estaba desarrollando. Y es que su presencia en el área viguesa se limitaba a los momentos en los que conseguía recuperar el balón y salir con velocidad.

La igualdad inicial se pudo romper pasada la media hora de juego, cuando Mateo recuperó un balón y se plantó solo ante De Pablo, al que dribló y marcó. Sin embargo la jugada fue anulada por un dudoso fuera de juego del vigués.

Tras el paso por los vestuarios, el Coruxo dio un paso al frente. El equipo presionaba muy arriba y conseguía recuperar varios balones, pero sin efectividad ante la portería del Promesas. Sola y Mateo mandaron los primeros avisos, pero sus disparos salieron fuera por muy poco.

Pero el Valladolid Promesas se resistió solo a defenderse. Carvajal dio el primer aviso con un disparo que atrapó Ruiz Díaz. Fue toda una premonición, ya que un minuto más tarde el portero vigués no mide bien la salida, y Carvajal toca lo justo el esférico para que entrara en la portería del Coruxo.

El gol del Promesas le hizo mucho daño al Coruxo, que perdió su sitio en el campo. El equipo pucelano creyó mucho más en su juego y se fue arriba viendo que los vigueses dudaba. De hecho, marcaron el segundo, pero fue anulado por fuera de juego de un jugador vallisoletano.

El Coruxo se fue centrando con el paso de los minutos, y las llegadas al área vallisoletana fueron llegando, pero sin puntería. Las ganas por lograr el tanto de la igualada llevó a los jugadores verdes a arriesgar demasiado, y a poco menos de veinte minutos para el final del encuentro llegó el segundo tanto del Valladolid Promesas.

Un jarro de agua fría ya que no quedaba mucho tiempo y la diferencia en el marcador era demasiado grande.