Partido exigente para el Celta ante el Racing de Santander

La vigésima jornada de la División de Honor Juvenil supone un reto para el Celta y el Val Miñor, con dos enfrentamientos importantes para su futuro en la competición.

racing-celta. Tras la brillante clasificación para semifinales de la Copa del Rey, el Celta viaja a Santander para medirse a un Racing que no quiere quedar descolgado de la zona alta de la clasificación. El encuentro se celebrará en el campo de Bezana a partir de las 12.45 horas. Los santanderinos vienen de caer el pasado fin de semana en Nigrán ante el Val Miñor, en donde pusieron fin a una racha de cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Los célticos ya tienen fecha para jugar el partido pendiente con el Pontevedra, que será el 29 de marzo.bansander-val miñor. Partido importante para el Val Miñor, que visita a un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría. El Bansander tiene un punto de ventaja sobre los de Nigrán. En el partido de ida, el Val Miñor ganó por la mínima, por lo que todo lo que no sea perder puede ser una buena opción. El partido se jugará en el campo de San Juan del Monte, a partir de las 12.30 horas.

