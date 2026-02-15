Oportunidad para soldarse a la segunda plaza

El Celta Fortuna regresa este mediodía a Balaídos después de sumar un empate en su visita a la Ponferradina para enfrentarse a un Real Avilés Industrial con bajas importantes en defensa y en una línea descendente que le ha llevado hasta la orilla de los puestos de descenso. Los célticos recuperan piezas valiosas como Óscar Marcos y Andrés Antañón, además de Seyni Ndiaye. Por segunda jornada consecutiva, Fredi Álvarez cuenta con el juvenil Aldrine Kibet, una de las figuras emergentes de la cantera que ya debutó con el filial en El Toralín.

El Fortuna afronta la vigesimocuarta jornada de Primera RFEF con la posibilidad de afianzarse en la segunda plaza. Para ello, los de Fredi Álvarez necesitan superar a un rival que llega a Vigo en dinámica negativa después de encadenar tres derrotas consecutivas para un mal comienzo de 2026, en el que solo ha conseguido una victoria. Este pobre bagaje de puntos sitúa al Avilés Industrial en la decimotercera plaza, con 30 puntos, a doce de los célticos, y a seis solamente de las posiciones de descenso.

Los célticos ganaron el casa al Unionistas de Salamanca (2-0), con lo que rompieron dos jornadas negativas como locales tras ceder un empate ante el Zamora (3-3) y caer con el Barakaldo (1-2). Esos tropiezos no le han impedido mantenerse a rebufo de un Tenerife casi inalcanzable, pues suma ya 12 puntos más que los celestes.

Homenaje asturiano a Aspas

Fredi Álvarez no puede contar con Joel López, por lesión. Su homólogo Dani Vidal afronta una situación más complicada al no poder disponer de tres defensas: Guzmán y Viti, que recayó de unos problemas en el sóleo, mientras que Eze arrastra problemas en los isquiotibiales y es seria duda para el equipo asturiano, que aprovechará la visita a Balaídos para rendirle homenaje a Iago Aspas. El club avilesino anunció ayer a través de las redes sociales que su capitán lucirá un brazalete con la imagen del moañés. «No podíamos visitar el templo del celtismo sin homenajear a su príncipe Aspas. Jugador con más partidos con la elástica del Celta. Ejemplo. Leyenda», escribe desde el club que hoy intentará complicarle al Fortuna sus deseos de sumar la decimotercera victoria de una temporada en la que volverá a pelear por la fase de ascenso a Segunda.

CAMPO: Balaídos HORA: 12:00 horas