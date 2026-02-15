JJOO Invierno
Llop, primer español en una final de velocidad, acaba vigésimo
begoña gonzález
Por primera vez en la historia, un patinador español ha competido en el sprint de patinaje de velocidad. Nil Llop cumplió su objetivo al debutar en la pista olímpica de Milán-Cortina en unas finales de 500 de patinaje de velocidad en el que el estadounidense Jordan Stolz se colgó el oro marcando un nuevo récord olímpico (33.77). Stolz, que ya fue oro y marcó otro récord en la prueba de los 1.000 metros, superó el crono del neerlandés Jenning de Boo (33.88) y del canadiense Laurent Dubreuil (34.26).
El estadounidense superó la marca que el chino Gao Tingyu estableció en Pekín 2022 con un tiempo de 34,32 segundos. Curiosamente, volvieron a subir al podio Stol y De Boo tras haber competido en el mismo par tanto en la prueba de 1.000 metros como en la de 500. El neerlandés acabó abatido estos 500 metros, casi sin argumentos para poder justificar su derrota tras haber marcado un tiempo que también hubiera sido récord olímpico si Stolz no hubiera participado, por debajo de los 34 segundos. Llo cubrió los 500 metros en 34.86 segundos, tiempo número 20 de la prueba.
