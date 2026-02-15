Al Gran Peña le sabe a poco el empate

1 SOMOZAS: Iago, Cabarcos, Vidal, Varela, Iñaki (Juan, minuto 66), Bruno (Ramos, minuto 78), Joel, Naval, José (Fanego, minuto 66), Guerrero (Santalla, minuto 45) y Javier. 1 GRAN PEÑA: Andrés, Armada, Cantero, Alexandre, Arango (Landesa, minuto 83), Francisco (Marcos, minuto 78), Iker, Gastón (Barrios, minuto 66), Lago (Aguayo, minuto 83), Vila y Coira (Antón, minuto 66). GOLES: 0-1, minuto 29: Iker. 1-1, minuto 46: Naval.

Empate final entre Somozas y Gran Peña en el Alcalde Manuel Candocia de As Somozas. Los jugadores vigueses se adelantarían en el minuto 29 en el marcador gracias a un gol de Iker. Sin embargo, un tanto de Naval, nada más salir reiniciarse el pasrtido tras el descanso, le quitaron dos puntos a los visitantes.

El Gran Peña visitaba el Alcalde Manuel Candocia en un duelo vital para ambos equipos. El Somozas necesitaba los tres puntos para afianzarse en puestos de playoff de ascenso, mientras que su rival quería meterse de lleno en la pelea por entrar en las posiciones nobles de la clasificación.

Comenzaba el encuentro con los dos equipos buscando el gol que les adelantase en el marcador. Los jugadores vigueses presionaban con insistencia la salida de balón de su rival para lograr provocar un error en campo contrario.

Iker lograría la hazaña justo antes de llegarse a la primera media hora de juego. Pondría el 0 a 1 en el marcador para la alegría de su equipo.

Los locales les tocaba reaccionar, mientras que a los de Barreiro les tocaba esperar al error rival para lograr aumentar la ventaja al contraataque.

Pese aguantar bien a su rival, en el inicio de la segunda parte llegaría el gol del Somozas gracias a la acción de Naval, que lograría superar a Andrés.

El Gran Peña lo intentaría hasta el final del encuentro buscando el gol que le diese los tres puntos, pero finalmente, ambos equipos se reparten un punto.

Con este punto, el Gran Peña se coloca en la zona media de la clasificación. Sin embargo no deben caer en el desánimo, ya que la última plaza de play off está a tres puntos. El próximo fin de semana reciben a un Estradense que los aventaja en dos puntos en la clasificación.