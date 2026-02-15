El Estradense sufre de más

El Estradense se llevó ayer una necesaria y merecida victoria ante el Silva por 2-1 que los deja a un punto del play-off de ascenso a la espera de los partidos que se juegan hoy. Los rojillos fueron superiores a un Silva que llegaba al Novo Municipal metido en puestos de descenso directo. Sin embargo, terminaron pidiendo la hora ante un rival volcado que a punto estuvo de llevarse un punto como premio a su avalancha final.

La primera parte del encuentro tuvo muy poca historia. Los visitantes apostaron por atrincherarse en su campo a la espera de encontrar una contra que nunca llegó. Eso dejó el balón en manos del equipo local, que sin embargo no estuvo acertado con él y no fue capaz de encontrar camino abierto hacia la meta de Bugui.

Lo más destacado y casi lo único del primer asalto fue el primer tanto, en una acción de infortunio de la zaga visitante. Un córner cerrado lanzado por Miguel no encontró rematador en el primer palo entre varios jugadores y el balón terminó impactando en el pie de Adrián para colarse en su propia portería. Pocos minutos después y con el Silva tocado a nivel moral, Sergio Prieto tuvo una clara ocasión en la que cruzó demasiado su remate.

Así se llegó al descanso. Con el retorno de vestuarios se planteó un partido diferente. Los visitantes intentaron estirarse un poco en busca del empate pero eran un querer y no poder ante un Estradense bien asentado pero que seguia siendo incapaz de probar a Bugui. El planteamiento de partido no pareció gustar a Manuti, que en el miunto 63 decidió dar un cambio radical a su ataque con tres cambios. El equipo lo agradeció. Con la intensidad y velocidad de Ian y Gerard por bandas comenzaron sa llegar las ocasiones y también las paradas del meta visitante. Bugui respondió bien en remates de Edu y Óscar pero se volvió a encontrar con el mismo enemigo de la primera parte. La acción del 0-2 parte de una jugada de estrategia en un córner que acaba con el remate desde la frontal de Edu. Parecía un balón fácil para Bugui pero el central Ángel lo tocó lo justo para despistarlo y enviarlo al fondo de la red.

El partido parecía claro para los locales, con una ocasión muy clara de Gerard poco después, pero todo cambio con un grave fallo que provocó el gol de Rodri a centro de Carro. Esa acción aislada llevó los nervios al equipo rojillo, al que le tocó sufrir en un largo descuento. Los visitantes tuvieron una clara ocasión para colocar el empate, en un mano a mano de Ángel que no pudo redimirse de su gol en propia meta por la buena parada de Ale.