El Coruxo, a seguir soñando

La competición entra en un momento importante para el Coruxo. El equipo entrenado por Javi Pereira afronta dos partido que, por un lado pueden certificar la permanencia en la categoría y por otro, meter al equipo en la lucha por el play off.

Y es que en los próximos quince días, el Coruxo se va a enfrentar con dos equipos que pelean por eludir el descenso, el Valladolid Promesas en la tarde de hoy, y la semana que viene frente a la Sarriana.

Los de O Vao acumula cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El equipo sigue creciendo, a pesar de que la semana pasada se le escaparon dos puntos en el tiempo añadido. Ocupan la cuarta plaza, con dos puntos de ventaja sobre la sexta plaza.

La semana de trabajo del equipo vigués transcurrió dentro de la más absoluta normalidad. La buena marcha del equipo en la competición hace que el trabajo semanal se lleve de otra manera.

Los jugadores saben de la importancia de convertir el campo de O Vao en un fortín y que no se escapen puntos en lo que resta de competición. El Promesas llega a Vigo con la necesidad de sacar los tres puntos en juego. Está en una posición delicada, ocupando el puesto de play out de permanencia, con tan solo dos puntos sobre los puestos de descenso. Por arriba, la salvación está a un solo punto, de ahí que hasta un punto se podía dar como positivo.

En el partido de la primera vuelta, el Coruxo se llevó los tres puntos en juego al ganar por un contundente 0-3. Un partido en donde dos de los goles fueron logrados por Xavi Sola. Una racha que, a buen seguro, el delantero querrá repetir esta tarde.

El técnico pucelano no podrá contar en este partido con Hugo Mantecón, quien cumplirá su segundo partido se sanción. n

CAMPO: O Vao. HORA: 17 horas.