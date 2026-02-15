Cesc afea a Morata su expulsión tras dos tarjetas en un minuto

Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, lanzó una advertencia a su compatriota Álvaro Morata, expulsado en un minuto por doble amarilla debido a dos acciones sin balón, y dijo que espera «mucho más de él» en este tipo de situaciones.

En la derrota del Como ante la Fiore (1-2), Morata recibió dos amarillas que complicaron la posibilidad de empate de su equipo.

La primera, en el minuto 88, por discutir en exceso con Mandragora; la segunda, un minuto después, por caer en la provocación en forma de pequeño empujón de Ranieri, a la que respondió con otro empujón más brusco sin balón de por medio que acabó con su partido solo 20 minutos después de haber ingresado en el campo.

«La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa», declaró.