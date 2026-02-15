epigrafe
Cesc afea a Morata su expulsión tras dos tarjetas en un minuto
agencias
Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, lanzó una advertencia a su compatriota Álvaro Morata, expulsado en un minuto por doble amarilla debido a dos acciones sin balón, y dijo que espera «mucho más de él» en este tipo de situaciones.
En la derrota del Como ante la Fiore (1-2), Morata recibió dos amarillas que complicaron la posibilidad de empate de su equipo.
La primera, en el minuto 88, por discutir en exceso con Mandragora; la segunda, un minuto después, por caer en la provocación en forma de pequeño empujón de Ranieri, a la que respondió con otro empujón más brusco sin balón de por medio que acabó con su partido solo 20 minutos después de haber ingresado en el campo.
«La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa», declaró.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático