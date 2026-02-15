Celebra la vuelta a casa el Ourense CF

El Ourense CF celebró como merecía el regreso a O Couto después del periodo de tiempo en el que tuvo que buscar cobijo en otros escenarios mientras se solucionaban las deficiencias del campo. Ante el Mérida, un equipo de la zona alta aunque algo disminuido por la importante lista de bajas con la que viajaban, los de Llacer consiguieron una valiosa victoria que les permite al menos tomar un cierto desahogo clasificatorio aunque el descenso sigue cerca después de la victoria del Cacereño ante el Pontevedra. De no haber ganado serían los ourensanos los que dormirían esta noche en la zona de descenso.

El equipo de Llacer fue muy superior al extremeño y esa superioridad tardó poco en mostrarla porque en el minuto 31 Guerrero adelantó al Ourense CF y justo antes del descanso Raúl amplió la diferencia con el segundo tanto que permitía vivir el partido con un punto de tranquilidad. Pero en el segundo tiempo, con media hora por jugar, el gol de Areso dio algo de tensión a la tarde, pero duró poco porque solo cinco minutos después llegó la sentencia obra de Ochoa.