El Cambados sigue peleado con el gol (1-0)

El Cambados se volvió de vacío de Calabagueiros tras caer por la mínima ante un Barco que ya encadena cuatro triunfos. El encuentro comenzó equilibrado y un primer aviso visitante en un disparo de Alberto Lago que atrapó Imanol. Sin embargo, con el paso de los minutos los de Valdeorras impusieron su presión, ganaron duelos y fueron arrinconando a un Cambados al que le costó progresar.

El 1-0 llegó a balón parado y tras una jugada de varios rechaces. Manu Rodríguez botó una falta lateral, Andrés remató en primera instancia y, tras un disparo de Sidibé que repelió Conde, el balón volvió al central, que esta vez sí acertó para abrir el marcador. A partir de ahí, el Barco siguió transmitiendo seguridad atrás y acumulando aproximaciones.

El Cambados tuvo su gran ocasión antes del descanso: Anxo cabeceó en un córner y el meta Imanol sostuvo a los locales con una parada clave. En la segunda parte, las oportunidades fueron casi siempre del Barco. Ya en el tramo final, el Barco reculó, el Cambados tuvo más balón, aunque sin filo para rascar un punto.

Ficha del partido:

Barco: Imanol, Andrés, Raúl Paz, Sidibé (Marcos Vilachá, min. 83), Manu Rodríguez (Ariel, min. 71), Diego Santín (Óscar Martín, min. 71), Noel Álvarez, Miguel Freiría (Brian Castro, min. 83), Juanma Justo (Carlos Cruz, min. 53), Rabil Bin y Brian Bailón.

Cambados: David Conde, Álex Fernández (Tavares, min. 66), Brais Parada, Alberto Lago, Rodri Vázquez, Anxo (Seydou, min. 66), André, Gregor (Fran, min. 86), Noel (Tiko, min. 66), Diego Iglesias y Nico (Diego Hernández, min. 75).

Gol: 1-0 Andrés (min. 28).