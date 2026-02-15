Se busca campeón gallego

La flota autonómica de Optimist ha concentrado en el Real Club Náutico vigués, entidad organizadora, hasta 141 unidades para disputar el Campeonato de Galicia-XII Trofeo Aceites Abril, de sábado a lunes. Y el Comité de Regatas tuvo que encomendarse a los dioses para completar una regata, casi al filo de las seis de la tarde, la hora límite. El viento, inestable y rolón durante toda la jornada, impidió la disputa de las tres pruebas programadas.

Tras una manga, entre la flota amarilla, que decide el título autonómico, victoria del Sub-16 Alejandro Alonso (Monte Real Club de Yates de Baiona), seguido por la Sub-13 Aroa Pérez (RCN Sanxenxo) y el Sub-16 José Luis Ríos (RCN Vigo), para un total de 67 barcos.

Entre los cincuenta y dos barcos encuadrados en la categoría Optimist Azul, el Sub-13 Jaime Lago acababa primero (MRCY Baiona), con el Sub-16 David Alonso (RCN Vigo) en segundo lugar y el Sub-13 Xián Somoza (CND Riveira), tercero. La flota está convocada para las 11:00 horas tanto este domingo como el lunes, tercera y última jornada de este Gallego que es el primero de los múltiples eventos de vela ligera que este año ha previsto, por el Centenario de la refundación (y el 120 aniversario), la junta directiva presidida por Tone Pérez.