El Barcelona pide que se sancione a los árbitros

Rafael Yuste, presidente interino del Barça después de iniciarse el proceso electoral en el club azulgrana, es quien firma una carta de siete páginas dirigida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en que expresa no solo su descontento por los arbitrajes sufridos en los últimos tiempos por el primer equipo masculino azulgrana, sino la necesidad de establecer un «reglamento de conducta» que posibilite castigos concretos y públicos para los miembros del colectivo arbitral, más allá de esas «neveras» con que la RFEF esconde a los colegiados cuando entienden que no han hecho algo bien.