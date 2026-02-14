El Valinox afronta una de sus salidas más complicadas

Una semana más, el líder, Valinox Novás, tratará de mantener esos números de récord y sumar una nueva victoria a sus resultados. Posiblemente, la salida de esta tarde sea una de las más complicadas que le quedan en la liga regular. El conjunto de O Rosal visita al Teucro, un equipo especialmente duro como local. El Novás afronta el choque sin bajas y sin confianza, ya que conocen el potencial del conjunto pontevedrés. Guillermo Artime, estaca el cambio que ha provocado en el rival la llegada de Sergio Carballeira como entrenador.

Por su parte, el Reconquista jugará en As Travesas, donde tratará de sumar la segunda victoria consecutiva, después del importante triunfo conseguido en Ribadavia. Esta tarde recibirá al Ciudad de Tacoronte en un partido considerado clave.

Complicada semana para el Granitos Ibéricos Carballal, que, a una derrota inesperada le ha sumado la imposibilidad de entrenar por culpa de la condensación, problema que sigue sin solución en el pabellón del Carballal. Los hombres dirigidos por Fran González visitan al Atlético Bueu, que viene de conseguir una fantástica victoria frente al Culleredo. En los vigueses será duda Navarro.

El BM Porriño viaja a las Canarias con las bajas de Jacobo y Xacob para enfrentarse a uno de los equipos más complicados del grupo, el BM Ingenio, que lleva siete jornadas sin perder.

El Saeplast Cañiza afronta esta tarde una verdadera final. El equipo dirigido por Valeria Flores necesita ya una victoria para empezar la remontada y además se enfrenta en el Polvorín a un rival directo en la lucha por el descenso, el Ribeiro. En los locales destacan las bajas de Alejandro Pintos, Marcos y Jesús.

Partidos: Reconquista-Ciudad de Tacoronte (20:00 hoy), Teucro-Valinox Novás (20:00 hoy), Bueu-Granitos Ibéricos Carballal (19:00 hoy), Saeplast Cañiza-Ribeiro (20:00 hoy), Ingenio-Porriño (18:00 hoy).