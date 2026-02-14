Lucha
El San Ignacio de Vigo organiza el Campeonato Gallego
redacción
El San Ignacio de Vigo organiza este domingo los campeonatos gallegos sénior, U13 y U17. El pabellón de Teis, sede del histórico club vigués, será el escenario de una apasionante jornada en la que competirá lo mejor de la lucha gallega.
La cita es de récord para la lucha gallega ya que en el pabellón vigués se reunirán un total de 230 deportistas que se repartirán en las tres modalidades en competición: lucha libre femenina, libre masculina y grecorromana.
La competición estará dividida en sesión de mañana y de tarde. Los campeonatos gallegos U13 y U17 serán de 9:45 a 13:45 horas. Y los campeonatos gallegos absolutos de 16:00 a 20:00 horas.
La categoría absoluta solo se disputará en pesos olímpicos, lo que aumenta el nivel de la competición, al juntarse numerosos medallistas nacionales en la misma categoría de peso.
La entrada al pabellón municipal de Teis será gratuita para presenciar esta competición autonómica que será del máximo interés visto el nivel de los inscritos y el volumen de los mismos.
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Los supermercados se convierten en los nuevos bares con otro acelerón del 15% en las ventas de platos preparados en Galicia