El San Ignacio de Vigo organiza el Campeonato Gallego

El San Ignacio de Vigo organiza este domingo los campeonatos gallegos sénior, U13 y U17. El pabellón de Teis, sede del histórico club vigués, será el escenario de una apasionante jornada en la que competirá lo mejor de la lucha gallega.

La cita es de récord para la lucha gallega ya que en el pabellón vigués se reunirán un total de 230 deportistas que se repartirán en las tres modalidades en competición: lucha libre femenina, libre masculina y grecorromana.

La competición estará dividida en sesión de mañana y de tarde. Los campeonatos gallegos U13 y U17 serán de 9:45 a 13:45 horas. Y los campeonatos gallegos absolutos de 16:00 a 20:00 horas.

La categoría absoluta solo se disputará en pesos olímpicos, lo que aumenta el nivel de la competición, al juntarse numerosos medallistas nacionales en la misma categoría de peso.

La entrada al pabellón municipal de Teis será gratuita para presenciar esta competición autonómica que será del máximo interés visto el nivel de los inscritos y el volumen de los mismos.