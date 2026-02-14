Fútbol / Segunda División
Radoja firma con la Cultural convencido de la salvación
«Sabemos lo que tenemos que dar cada partido para ganar», dice
efe
El centrocampista serbio Nemanja Radoja, comprometido con la Cultural Leonesa hasta final de temporada, se mostró ayer convencido de que el máximo que den los jugadores «será suficiente para seguir en Segunda División».
El jugador, de 33 años y con amplia experiencia en primera división en el Celta y Levante, durante siete temporadas y 181 partidos disputados, nunca lo había hecho en la categoría de plata . «Conozco un poco la segunda división en la que cada equipo puede ganar a cualquiera pero nosotros estamos abajo y sabemos lo que necesita el equipo y lo que tenemos que dar cada partido para ganar», apuntó durante su presentación como jugador de la Cultural.
Radoja recordó que acumula unos meses sin entrenar con un equipo tras concluir su etapa de tres temporadas en el Sporting Kansas City de la Major League Soccer -Liga Estadounidense de fútbol-por lo que ha reiterado sus ganas de «empezar con el equipo, conocerlos a todos y competir»
