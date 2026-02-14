Plegaria por una buena noticia

No están resultando sencillos los días en Porriño. Las noticias se acumulan en el club y casi ninguna invita al optimismo. A la salida inesperada de Aitana Santomé y de Paulina Buforn rumbo a la liga rumana tras pagar por su libertad, esta semana se ha unido el anuncio de Isma Martínez de que no continuará al frente del equipo la próxima temporada. No es una noticia que tenga que afectar al rendimiento inmediato del equipo, pero lo normal es que tenga consecuencias anímicas porque confirma el cambio de ciclo que vive el Conservas Orbe Zendal. El entrenador moañés se ha preocupado por aclarar que la salida de Santomé y de Buforn no ha tenido que ver en su futura marcha para desvincular ambas situaciones. Puede que así sea pero es evidente que en poco tiempo son demasiados golpes para un conjunto que hace solo un par de semanas, tras vencer en un duro partido al Beti-Onak parecía haber encontrado un buen nivel de juego y en condiciones de pelear por premios importantes esta temporada.

Pero después de aquello llegó la salida de Buforn y Santomé; la derrota liguera ante el Costa del Sol; la eliminación copera a manos del Aula Valladolid y por último el anuncio de Isma Martínez de que su tiempo en Porriño se termina. El cuadro louriñés ansía por una buena noticia que devuelva el optimismo y cambie tendencias. Avanza la temporada, quedan ocho jornadas (nueve para el Porriño que se vio obligado a suspender el partido del pasado fin de semana frente al Valladolid) y es hora de colocarse con vistas a las eliminatorias por el título. Aún tienen a mano pelear por la cuarta plaza (la tienen a dos puntos en caso de ganar el partido que tienen pendiente) pero no pueden descuidarse porque el riesgo de complicar aún más la situación es grande.

Reacción

Hoy tienen una buena oportunidad de levantar algo el vuelo. Visitan al Elda Prestigio, un equipo que aunque marcha seis puntos por debajo de las porriñesas tienen elementos y jugadoras para hacerles daño. En su pista han sido un equipo sólido y en las últimas jornadas han superado con cierta holgura a conjuntos complicados como el Aula Valladolid o el Costa del Sol, lo que da una idea del nivel. El Conservas Orbe Zendal deberá dar un buen nivel en un partido en el que debutará Bruna Dias, la jugagora brasileña que acaban de incorporar para tratar de tapar el agujero que se les ha abierto con la salida de Santomé y de Paulina Buforn. Su presencia añadirá nuevos recusos al plan de Isma Martínez que sigue trabajando esquemas e ideas nuevas con las que compensar las carencias del grupo. Por lo demás, el resto de la plantilla está en condicione de jugar esta tarde en Elda.

