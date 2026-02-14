Neva cita de las Winter Series Sailway organizadas por el Náutico

La flota gallega de la clase J70 se enamora de la Ría de Vigo en el tercer acto del circuito autonómico, las Winter Series Sailway-Deporte Galego, que disputan un nuevo fin de semana en sábado tan señalado, con el Real Club Náutico de Vigo como organizador de las pruebas.

El Abril Verde (Luis Pérez Canal, RCN Vigo) manda con notable suficiencia, aunque el campeonato es muy largo. En diciembre, la tripulación aceitera sumó un triunfo de manga y tres segundos puestos; en la única regata de un aciago fin de semana de enero, ganó a todos sus rivales. Ahora acumula 8 puntos frente a sus perseguidores. El Marnatura de Enrique Freire apunta a ser el barco que más guerra le va a dar; eso demuestran los registros.

La flota está convocada este sábado a las 13:30 horas. A falta de conocer el listado final de participantes, seis unidades había confirmado su presencia. Este domingo, la segunda jornada está fijada para las 10:30 horas. Las condiciones que se esperan de mar no parecen las peores, lo cual es un alivio viendo las inclemencias del tiempo de las últimas semanas.

El circuito consta de seis fines de semana, de diciembre a mayo. Este tercer acto cierra la mitad del evento, que luego ha programado pruebas en marzo (14 y 15), abril (18 y 19) y mayo (23 y 24). n