Negro panorama para Aston Martin

El circuito de Bahréin cerró ayer la primera tanda de test oficiales de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con una tercera jornada que dejó algunas evidencias, como el potencial de Mercedes o la necesidad de mejorar de Aston Martín. George Russell en la sesión matinal, y Kimi Antonelli por la tarde, marcaron la pauta durante el día, con el italiano marcando el mejor registro (1:33.669). Tercero en la tabla de tiempos fue un Lewis Hamilton que volvió a ver cómo los problemas llamaban a su puerta. Tuvo que abandonar a una hora del final de la sesión con problemas en su SF-26.

Aston Martin, por su parte, puso a Lance Stroll al volante y aunque los registros fueron discretos en la matinal, las cosas se complicaron por la tarde. Problemas eléctricos provocaron un parón de más de una hora y dejaron poco margen al canadiense para trabajar.

Russell se encargó de despejar las incógnitas en torno a Mercedes y después de los problemas que les lastraron ayer, dejando sin apenas rodar a Kimi Antonelli, y comenzó el día con el mejor crono en lo que llevamos de ensayos, siendo el único en bajar de 1.34 (1.33.918).

El ‘tiempazo’ del británico, que este año puede erigirse en uno de los candidatos al título, superó en dos décimas el que marcó ayer Charles Leclerc para acabar como el más rápido con Ferrari. El W17 no solo destaca por su velocidad, ya que Russell ha sido también el piloto que más ha rodado esta mañana, con un total de 78 vueltas completadas sin ninguna incidencia, ejecutando una tanda de simulación de carrera a gran ritmo.

En Williams , después de ser los únicos en perderse los test de Barcelona, la consigna era rodar lo máximo posible y recoger toda la información posible. Carlos Sainz dio 68 vueltas por la mañana, que se suman a los 69 de ayer y a los 77 del primer día.