El «efecto Matarazzo» calibra la reacción del Real Madrid
efe
El Real Madrid, protagonista de una racha de siete triunfos consecutivos en LaLiga, cuatro con Álvaro Arbeloa a los mandos, quiere dormir líder y aumentar la presión sobre un Barcelona que debe levantarse de la goleada copera, para lo que deberá fulminar en el Bernabéu el ‘efecto Matarazzo’.
El duelo entre Real Madrid y Real Sociedad presenta el pulso entre dos técnicos en buena dinámica en LaLiga.
Arbeloa, con pleno de victorias, va lanzado hacia el mejor estreno de un entrenador de la casa blanca desde 2000. A uno de los cinco triunfos ligueros con los que arrancó Manuel Pellegrini, a dos de los seis logrados por Xabi Alonso, y aún lejos de los 7 que firmó Vanderlei Luxemburgo.
Pellegrino Matarazzo, tras resucitar a una Real Sociedad cuyas riendas asumió cuando estaba atenazada por los fantasmas del descenso, situándola a dos puntos de puestos europeos y acariciando la final de la Copa del Rey.
