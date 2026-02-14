Derbi en Plata Femenina entre el Sar y el Porriño en Redondela

En la jornada 18 del grupo A de la División de Honor Plata Femenina destaca el derbi gallego que se celebrará en la Bombonera, donde la SAR Rodavigo se enfrentará al Rubensa Indupor BM Porriño.

Además de la rivalidad, hay que destacar la importancia de los puntos, sobre todo para el conjunto visitante que necesita puntuar para escapar de la zona de descenso. La SAR afronta el choque con seriedad y sabiendo que el Porriño pondrá las cosas muy complicadas. El Porriño afronta el choque precisamente con la duda de Athenea, que ya no pudo jugar la semana pasada. Eso sí, contará con Aroa, que no viaja con el primer equipo.

Por su parte, el Helvetia Saeplast Cañiza buscará una nueva victoria que le mantenga en lo alto de la tabla, en ese triple empate en cabeza con Leganés y Rocasa. Recibe al Perdoma, un rival que lucha por la permanencia en la categoría, lo cual le hace especialmente peligroso. Aunque de motivación están sobradas las chicas dirigidas por Isma Lago, que quieren luchar por esas primeras posiciones y además jugarán en el Polvorín, con el apoyo de la grada, que nunca les falla. El conjunto local recupera a Nazaret, pero su entrenador tendrá las bajas por problemas físicos de Mencía, Lucía y Daniela Rodríguez.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño, recibe esta tarde a otro de los cocos del grupo, el Getasur, cuarto clasificado a sólo un punto del líder. El equipo de O Salnés recupera a Laura Miniño, que ya tiene el alta médica, aunque siguen con las bajas de Raquel Sineiro y Nicoll. El Asmubal, que ha ganado los dos últimos partidos y se encuentra en una cómoda sexta posición, sabe que para superar al conjunto madrileño necesitan mostrar su mejor cara en defensa.

Partidos: Helvetia Saeplast Cañiza-Perdoma (18:00 hoy), Sar Rodavigo-Rubensa Indupor Porriño (18:30 hoy), Inelsa Solar Asmubal Meaño-Getasur (19:30 hoy).