El Club Vigo no se fía del colista

El Club Vigo se enfrenta a una buena oportunidad de sumar una nueva victoria con la visita al pabellón de Coia del Galdakao bilbaíno que ocupa en estos momentos la última posición de la tabla.

Los vascos llegan a este encuentro después de vencer, con autoridad, al conjunto canario del Gupane Guia por un claro 3-1, mientras que los vigueses perdieron el pasado fin de semana por el mismo tanteo (3-1) ante el San Sadurniño que es el actual líder de este grupo de la Superliga 2. pero el partido demostró que el cuadro vigués parece mejorar su aspecto en relación al tramo final de la primera vuelta en el que cayó en una crisis de juego que le ha hecho caer hasta la sexta posición después de haber sido líder en algún momento de la temporada. La situación del Galdakao es más complicada al marchar en la última posición y tener cerca la amenaza del descenso. Para ellos el partido ante los de Diego Taboada es muy importante con vista a sus opciones de permanencia.

Hay que destacar que el entrenador del equipo bilbaíno, Hernán Pesci, en su día fue jugador del Club Vigo cuando este formaba parte de los equipos de la máxima categoría y estaba entrenado por Flavio Calafell.

En la primera vuelta el conjunto vigués venció por un apretado 2-3 lo queda una idea de las dificultades que podrían pasar en caso de que no hagan las cosas con un mínimo de seriedad. El nivel de la categoría es bastante parejo y está siendo habitual que los equpipos de la zona baja le «roben» puntos a los de la alta. Esto da una idea de que cualquier enemigo va a ser duro de pelar.

Del conjunto vasco destacan sus extranjeros como Chereg, Di Martino y Hurtado, mientras que los nacionales que les suelen acompañan son Palacios, Barrios y Sánchez, que junto al líbero Garitano son las principales referencias.

Por parte viguesa todos los jugadores están a disposición de su técnico Diego Taboada y esperan poder formar parte, si no del sexteto inicial si poder participar la mayoría en el encuentro.

PISTA: Coia. HORA: 19:00 (hoy).