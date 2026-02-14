Balonmano / División de Honor Oro
El Carballal, a por la sorpresa
El cuadro vigués, animado tras la última victoria, visita al Zuazo
m.alonso
Vigo
Con la satisfacción y el alivio de haber conseguido la pasada jornada la primera victoria del año, AD Carballal viaja al País Vasco para enfrentarse al Zuazo.
Pero no ha sido una semana tranquila para el equipo vigués, porque la pista del pabellón del Carballal sigue con su eterno problema de condensación, que le ha impedido entrenar varios días. Además, están pendientes de la evolución de María Pereira, que jugó el último partido, pero continúa con su lesión abdominal y será duda hasta última hora. Se perderán el partido Andrea Amarilla y Uxía.
PISTA: Lasesarre. HORA: 19:45 (hoy).
