Atletismo

Abierta la inscripción para La21 de Vigo

La media maratón tendrá 1.300 participantes

Varios atletas, durante la pasada edición en el tramo del túnel de Beiramar. | ALBA VILLAR

redacción

Vigo

Ya está abierta la inscripción para la XXVIII edición de LA21 Media Maratón de Vigo, la icónica carrera que transcurre entre O Vao y As Avenidas en un recorrido lineal que atraviesa los túneles de Beiramar.

Este 2026 se ponen a disposición de los corredores 2.000 dorsales, 1.300 para la categoría reina de 21 kilómetros y 700 para la carrera de 10K, bautizada como “Los 10.000 de Alejandro Gómez”, en honor al legendario atleta de Zamáns. Los primeros 200 inscritos en la media maratón antes del 20 de marzo, recibirán gratis la grabación de su medalla en línea de meta. La carrera se celebrará el domingo 15 de noviembre.

